「不許打我妹妹，打我」妹妹闖禍　6歲哥哥願代受罰被大讚小暖男

很多女孩子都渴望有個哥哥，可以感受被痛惜的感覺。近日山西一名6歲哥哥被封「寵妹狂魔」，因為當看到媽媽拿衣架準備打妹妹時，立刻將妹妹抱在懷裏，更捨身護妹，大喊「不許打我妹妹，打我！」影片在網上瘋傳，不少網民更大讚兄妹情深。

哥哥看到媽媽拿衣架準備打妹妹時，立刻將妹妹抱在懷裡。（網上圖片）

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6歲哥哥保護妹妹的影片近日在內地熱傳，片中妹妹吃薯片時，不慎令薯片散落一地，媽媽拿起衣架，想嚇嚇頑皮的妹妹，想不到當哥哥看到媽媽這樣，就一手將2歲的小妹妹抱入懷裏，還露出很兇的樣子說「不許打我妹妹，打我！打我！」，媽媽說要打他，哥哥也毫不反抗，只是把妹妹抱得更緊，媽媽見哥哥這樣疼錫妹妹，最後只是叫他把薯片撿起來，也捨不得打他。

哥哥不只疼妹妹，平常還會幫妹妹穿襪子、幫換尿片。（網上圖片）

這名6歲哥哥不只疼愛妹妹，平時還會幫妹妹穿襪子、幫換尿片。不過，原來哥哥不是一開始就如此痛惜妹妹的，媽媽張慧表示，當初生下妹妹的時候，哥哥不接受，還稱「不想要妹妹」，因為媽媽以前都抱着他睡，現在卻抱着妹妹睡，媽媽坐月時也為這事哭了很久，後來經過慢慢引導才讓哥哥喜歡上妹妹，更成為「寵妹狂魔」。

影片曝光後，引來不少網民熱議，有人大讚哥哥是「小暖男」，有人也說「想有一個親哥哥」、「好暖呀，都暖出眼淚來了」，有人則笑說「寵妹狂魔！以後這妹夫壓力大哦！」。有網民就認為家庭教育也十分重要，「關鍵是家長引導的好啊，還有後悔的時候，有多少家庭生了小的就顧及不了大的，不在乎大的感受的」。