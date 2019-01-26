【熱評】流浪攝帶你睇十個大帽山秘景　上山睇雲海絕景夠難忘！

大帽山是香港人很熟悉的郊遊地方，假日多有遊人野餐或行山，又是攝影人喜歡取景的山頭，然而地大物博的香港最高峰，有着一些鮮為人知的隱藏秘密，你又知道有幾多呢？

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茶園梯田 根據古籍新安縣志記錄，大帽山300年前盛產綠茶，北面山坡有廣闊的梯田，位高而水氣瀰漫，陽光十分充沛，加上斜坡有利排水，相當適合種茶，正是所謂「高山雲霧出佳茗」。如今在四方山涼亭附近，茶園遺址仍然清晰可辨。

二戰雷達

第二次世界大戰結束後，英軍在大帽山東南坡發現了一個規模很大的日本基地，包括軍營、高射砲、雷達站、濾水池、電力站、接收天線，甚至有公共浴場。該設施估計建於1942年至1943年之間，今日大部份建築已成頹垣敗瓦，湮沒翠綠叢林之中。其中一個較有趣的遺跡，在一個小山丘有泥土下陷，狀如眼睛，行山人士稱為大帽山之瞳。

卧雲奇石

此石在半山觀景台西面山坡，一塊大如單人床的岩石，表面平整而傾斜，如像被刀削過一般， 亦有點像蓮花山上的天帝之床，躺在其中，甚有「卧看雲起時」的風範。石上寫了「卧雲石」三個紅字，誰的作為？真的無從得知，但當油漆掉落一段時間，又會有人悄悄地塗上新漆。

全港最高的標柱就是大帽山頂的三角測量站，可是位處天文台禁區範圍，一般人士不可內進。（作者提供） 一柱擎天 全港最高的標柱就是大帽山頂的三角測量站，可是位處天文台禁區範圍，一般人士不可內進，有幸曾經參與實地考察，為安裝實時天氣相機給點意見，所以看過它的真身。

霧山迷徑

大帽山的石屎路九曲十三彎，有人笑指那是香港秋名山，走起來頗為納悶，一般由閘口到山頂龜石，需要35到40分鐘，如果心急上山，可以嘗試走走草叢捷徑，可以避過一連串的彎路，只花20分鐘便到山頂。唯天色昏暗時頗難認路，短草也可能弄濕衣服。

大帽山的石屎路九曲十三彎，有人笑指那是香港秋名山。（作者提供）

七重石林

大帽山地質含大量火山岩，也有部分是沉積岩，所以多有岩石露出，尤以東南坡約七百米高處，岩石散亂一地，其中有幾個石頭集中地，旅行前輩稱為七重岩 ，分別是禾秧頂石林、妙高台石林、林思石林、竹海石林、石船石林 、石巢石林和斗壑石林。禾秧頂石林佔地較大，山上奇石特多，有的像高台，有的似動物，有的是度石門，值得仔細探索一番。

冰封千米

香港冬天不會太冷，很難出現結霜現象，但因為大帽山高，海拔每上升100米，氣温就會下降約半度，所以山頂結冰不足為奇，事實上每年都有人專程去看霜，植物和道路蓋上一層白冰，都是個有趣和難得的經驗，唯必需注意保暖和安全。

因為大帽山高，海拔每上升100米，氣温就會下降約半度，所以山頂結冰不足為奇。（作者提供）

山火瞭望

沿麥理浩徑走到M150和M151之間轉入小路，再走10分鐘到達一堆亂石，也是妙高台所在地，旁邊有全港11 個山火瞭望台之一，在乾燥日子，當值人員負責24小時守望林木，防止山火發生。這裡面向東南，景觀開揚，眺望荃灣高樓，遠方是針山和草山，入黑後就可看到繁星滿天。

沿麥理浩徑走到M150和M151之間轉入小路，再走10分鐘到達一堆亂石，也是妙高台所在地，旁邊有全港11 個山火瞭望台之一。（作者提供）

大姆指石

從雷達站向四方山方向走，路邊發現有幾顆疊石，形狀好像拳頭和大姆指，所以行山客都稱它為姆指石，因外形有點似觀音像的側影，而且又在觀音山附近，所以也叫觀音石。

雲海絕景

大帽山既然是全港最高的山，只要天氣條件合適，就有機會遇上難得一見的雲海奇觀。走到山上，放眼四方八面都是雲瀑，有如潮水慢慢流動，露出的山峰就是海島，充滿詩意的景象，此情此景實在難忘。

大帽山既然是全港最高的山，只要天氣條件合適，就有機會遇上難得一見的雲海奇觀。（作者提供）

愛護環境

趣事一則：2015年接受電視訪問，監製說：「我要你哋嘅垃圾相！」，我們答：「我哋只有靚相，我哋嘅相唔係垃圾！」，監製即時說：「NoNoNo，我係要啲人亂掉垃圾，破壞環境嘅郊野相呀！」，大家笑逐顏開。所以順便提一提大家，記得愛護大自然，不亂丟垃圾呀！

電視台監製說要流浪攝的「垃圾相」惹來一場誤會。（作者提供）

流浪攝是露伊、Tony和聯C兄組成的攝影組合，是專業攝影師、攝影導師、專欄作家、旅遊達人、極光專家等，暢銷著作曾勇奪香港雙年獎和香港金閱獎，最新作品為《世界攝一圈：冰島夢幻絕景》。 Facebook專頁：流浪攝。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「流浪攝推介：十個大帽山的秘密」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）