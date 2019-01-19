姪女跌斷腳打石膏　台插畫家畫萌豬打氣：豬年行大運　網民超羨慕

如不幸弄斷手或腳要打石膏，不少人會被朋友拿石膏當簽名版或畫板塗畫，算是苦中作樂。台灣有網民日前在facebook群組貼出相片，顯示一名孩子的右腿打了石膏，石膏上卻被畫上超萌的小豬插圖，還加賀年標語，瞬間美得像色彩繽紛的新年裝飾。樓主表示這就是「家裏有個插畫家的好處」。帖文引來大批網民的羨慕眼光，有人甚至稱「也想打石膏」；其後有人則認出畫風，原來是插畫家「0.5mm」的手筆。

網上圖片顯示，一名孩子的右腿打了石膏，上面被畫了可愛的小豬插圖，還有賀年標語，很有節日氣氛。（fb「爆廢公社」圖片）

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有網民本周三（16日）在fb群組「爆廢公社」發帖，分享「獨一無二的石膏」照片，只見一名小孩右腳打了石膏，但白白的石膏背景被塗得又黃又紅，還畫了兩隻Q版小豬應節，其中一隻小豬口中鑲了一顆金牙，右腳也和主人一樣受傷，纏上白色繃帶，非常可愛。而小豬兩旁則寫上「Happy New Year 2019」以及「豬年行大運」的祝褔語，變得很有賀年氣氛。

台灣插畫家「0.5mm」的facebook專頁亦有貼出石膏畫，並指是其姪女腳斷掉，希望她早日康復，才畫畫祝福她。（fb「0.5mm插畫」截圖）

帖文一出引起網民熱議，短短3天已有逾1萬個讚好，網民紛紛留言大呼畫作厲害，又指「看了都捨不得鋸石膏」、「醫生會找不到地方鋸開，下不了手啊」，有人更說笑稱：「好棒，我等不及弄斷一隻來包石膏了！」

有眼利的網民從畫風認出動筆者，直指石膏畫的作者正是台灣插畫家「0.5mm」，他擅長用可愛風格設計插畫或Q版人像及動物等，更曾為職棒球隊做商品設計及販售。「0.5mm」在其fb專頁亦有貼出石膏畫，並指是其姪女腳斷掉，希望她早日康復，才畫畫祝福她，沒想到作品一夜爆紅，因而笑說「我以後可以去骨科外面擺攤了」。