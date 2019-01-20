「仙氣女車長」劉家穎出嫁　城巴新推婚禮路線牌祝福「永結同心」

有城巴「仙氣女車長」之稱的劉家穎昨日結婚，為巴士業界增添一樁喜事。榮升蘇太的家穎與新婚丈夫，昨晚乘坐一輛路線牌位置顯示「永結同心」的城巴穿梭巴士，十分搶眼。圖片在巴士迷的facebook群組獲得多人讚好，一眾巴士迷既開心又葡萄，紛紛留言祝福家穎幸福快樂，百年好合。家穎今日傍晚在fb專頁留言指，「感謝公司推出城巴散席專車新電牌（電子路線顯示牌），令我可以成為首位用家，多謝公司的祝福『永結同心』」。

城巴女車長劉家穎與新婚丈夫成為「人肉佈景板」，任由其他車長同事拍照，而巴士的路線牌是一對男女公仔親吻及多個心心圖案，更寫有「永結同心」的字句，十分搶眼。（fb專頁「巴士台 HK Bus Channel」圖片）

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fb專頁「巴士台 HK Bus Channel」今日凌晨上載圖片，可見家穎身穿婚紗，與一身整齊禮服的丈夫蘇先生散席後走出馬路，站在城巴穿梭巴士外車頭位置，家穎從後摟住丈夫的腰部，看來幸福滿溢，而巴士的路線牌並非顯示路線資料，而是一對男女公仔親吻及多個心心圖案，更寫有「永結同心」的字句，甜蜜之中切合家穎「仙氣女車長」的身分。一對新人昨晚變成「人肉佈景板」，讓其他車長同事「任影唔嬲」，氣氛高漲。

專頁管理員亦「恭喜家穎大婚之喜…衷心祝願榮升蘇太嘅家穎同蘇生百年好合，白頭到老」，圖片引來多名網民讚好，大讚「實在太霸氣」、「祝蘇先生、蘇太太百年好合，永結同心，sweet sweet」、「恭喜恭喜！着咗婚紗好仙氣飄飄」。

女車長劉家穎曾與「港版羅拉」朱芊佩合照，兩者均從事較少女性參與的職業，互相勉勵。（fb專頁「家穎的巴士生涯」圖片）

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新娘子家穎今日傍晚在個人fb專頁「家穎的巴士生涯」發文指，「感謝各位親朋好友、同事友好前來恭賀」，亦「多謝各位兄弟姊妹、車手們的鼎力支持，令到昨日的流程順利進行」，同時「感謝公司推出城巴散席專車新電牌，令我可以成為首位用家，多謝公司的祝福『永結同心』」。從家穎上載的圖片可見，路線牌上除了有「永結同心」的圖案，亦有中式風格的「囍」字，十分有喜慶氣氛。

城巴發言人表示，公司最近製作了結婚喜慶特別版路線顯示牌供新人使用，歡迎巿民查詢及租用巴士，而費用會因應區域路程及時間而定。

根據城巴網頁，婚禮租用穿梭巴士，若由香港出發前往港九市區，單程收費分別是1350元及1550元；如果由九龍出發前往港九市區，單程收費分別是1550元及1250元，新界各個地區另有其他收費。