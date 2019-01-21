《第一滴血》製片人逝世　曾在港開戲院及做假髮生意

美籍匈牙利裔電影製片人沃伊瑙（Andrew Vajna）周日（20日）在匈牙利布達佩斯的寓所逝世，終年74歲。沃伊瑙1944年8月1日在布達佩斯出世，1956年因匈牙利革命被蘇聯軍隊鎮壓而離國，他移居美國前曾旅居加拿大和香港，在港設計及製造假髮並經營兩間戲院。

沃伊瑙後來結識了電影監製卡薩爾（Mario Kassar），1976年二人成立Carolco電影製作公司，製作了多部荷里活經典電影，例如《第一滴血》系列（Rambo）首三集、《虎膽龍威》系列（Die Hard）、《未來戰士》（Terminator）、《本能》（Basic Instinct）、《宇宙威龍》（Total Recall）和《貝隆夫人》（Evita）等。此外，沃伊瑙亦是匈牙利電視廣播公司TV2 Group的老闆。

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2011年，沃伊瑙獲匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）委託負責推廣匈牙利電影業，並成立匈牙利國家電影基金（Hungarian National Film Fund）；2016年，由該基金資助拍攝的電影《天堂無門》（Son of Saul）奪得奧斯卡最佳外語片。

在《未來戰士》、《宇宙威龍》中擔任主角的影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）形容沃伊瑙是至親好友，以及「荷里活的革新力量」；飾演《第一滴血》主角「Rambo」的史泰龍（Sylvester Stallone）就讚揚沃伊瑙勇氣十足，猶如一名先驅者。