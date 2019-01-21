【要靚唔要命】江蘇女敷100元面膜開車被罰50元　網民：還賺了50

開車期間要專注路面情況是常識，不過內地江蘇竟然有女子因為不捨得將面膜拿下來，決定一邊開車，一邊敷面膜，十分危險。由於女子被拍下敷面膜時的照片，因而被罰款50元及扣2分。有網民表示，女子被罰十分應該，「大半夜開車看到會以為是鬼」，而且「還是划算的，賺了50塊」。

田女士接到客戶電話後立即出門，但不捨得拿下面膜，結果被罰。（網上短片截圖）

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內地江蘇張家港一名姓田的女子經營了一家汽車維修店，她日前接到了一名客戶的電話，說他的車沒電了，需要救援。田女士接到電話之後，便立即開車出去幫助客人，不過當時田女士正在敷面膜，所以就連面膜都不拿下來，直接出去了。

田女士表示，「我就貼着面膜出去了，面膜100塊錢一張，我沒捨得扔掉」。當她開車經過一個監控鏡頭的時候，便被拍下敷面膜開車的照片，最後被警方罰款50元及扣2分。

有網民表示，還好不是在鬼節的時候敷面膜開車，「要不大半夜開車看到會以為是鬼，鬼嚇人，會嚇死人的」。另外有人指出，田女士應該要注意交通安全，因為如果面膜於開車期間脫落，會影響視線，「一旦出事，危及的可能不止是你一人的安全」。

（騰訊新聞）