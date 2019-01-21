老闆出席婚宴　司儀踢爆新郎將辭職得罪上司　網民：最「強」MC

婚宴司儀負責搞氣氛，但說錯一句，輕則破壞氣氛，重則隨時得罪新人及賓客。近日有網民在facebook發文，指一名男同事結婚時，邀請老闆及其他員工出席婚宴，其間新娘的友人擔任司儀，不但踢爆新郎即將辭職創業，而且形容他「唔再受啲衰老細氣」，令氣氛相當尷尬，引來大批網民熱議，有人笑稱「都話有啲錢真係唔慳得」，意指應該出錢聘請更好的司儀，亦有人形容該名司儀是「史上最『強』MC」。

結婚是人生大事，如果被司儀一句話破壞氣氛，甚至得罪賓客，認真得不償失。（示意圖，Getty Images）

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近日有網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指由於公司規模不大，每當有同事結婚都會邀請全公司出席，而日前一名男同事結婚，亦不例外邀請所有人包括老闆出席其婚宴，他憶述當晚新娘一位友人擔任司儀，詎料其間禍從口出，在台上大爆新人秘密，「我知道一對新人嚟緊打算辭職一齊創業，唔再受啲衰老細氣，祝佢哋一齊喜上加喜，前程錦繡」。

雖然未知司儀如何「收科」，但專頁管理員估計「新郎應該面都青埋」，有網民留言指「叫新郎即場遞信做回禮」、「擺酒嗰陣話畀個老細聽唔撈，勇氣嘅表現」、「明玩對新人」，更有人暗諷該名司儀是「史上最『強』MC」，揶揄他破壞氣氛，令一對新人得罪老闆。

（fb專頁「奴工處」）