雙重標準！嫁女收9萬禮金　子娶老婆被索3萬　台婦即唱衰親家賣女

傳統婚嫁男方要給女方禮金，但禮金價值常常都成為爭拗的問題。一名台灣網民在facebook表示，他的親戚有一子一女，嫁女時她向男家收了36萬台幣（約9.1萬港元）的禮金，但到兒子娶老婆時，當親家要求收12萬台幣（約3萬港元）的禮金，該親戚卻四處「唱衰」親家「賣女兒」，是名副其實的雙重標準。

傳統婚嫁男方要給女方禮金，但禮金的多少常常都成為爭拗的問題。（資料圖片）

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該網民在fb群組「爆怨公社」中表示，女親戚有一個兒子一個女兒，2016年嫁女時，「硬要跟男方要聘金36萬，還跟對方說她不附嫁妝」。36萬對這位男生而言，說多不多、說少不少，「男生沒什麼錢，可是最終還是去信貸，就這樣順利完成婚禮」。

後來，這個親戚自豪地四處炫耀，跟大家說一大堆的話，「收聘金這是習俗，必須要遵守，不然對不起祖先、不吉利」。到今年她兒子要娶老婆了，女方要求男家付12萬台幣的禮金，兒子於是答應會由自己出。

不過諷刺的是，兒子支付禮金時，該親戚態度180度大轉變，大罵親家是「賣女兒」，又稱「現在這什麼時代了，還有人按習俗收聘金喔，活在古代？習俗這樣，那大家要不要遵守習俗，女兒一年只有過年才能回娘家」。其態度巨變令樓主也看不過眼，直斥這位親戚「對自己有利就是習俗，對自己無利就是喊這什麼時代」。

該網民大爆親戚雙重標準，嫁女時向男方要36萬台幣的禮金，到兒子娶老婆親家要求的禮金不多，卻「唱衰」親家「賣女兒」。（示意圖，非當事人，資料圖片）

不少網民看過帖子後，紛紛留言「換個小孩叫換個立場了」、「就是有這種人，各種便宜都要佔」、「正常啊，別人家的死不完，自己家的才是心肝」、「她收就是習俗，別人說是賣女兒，兩套標準是自古以來很多婆婆的想法」。另外亦有人稱聽過朋友更誇張的經驗：「女方開66萬台幣聘金（約16.7萬港元），不含金飾、禮餅，而禮餅還要求要值30萬（約7.6萬港元）。你的還不是最扯的！」

（fb群組「爆怨公社」）