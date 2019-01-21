叫兩間店外賣金額調轉畀　食客要外賣仔追數　老闆撐拎走飯盒

電影《喜劇之王》中，由周星馳飾演的臨時演員被警方臨時「拉伕」喬裝成「外賣仔」，協助搜蒐罪犯的犯罪證據，但送餐時遇到諸多刁難，現實中的外賣員亦經常要面對意想不到的挑戰。早前有外賣員投稿到facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」，稱早前有同事送飯盒到一間公司，原本該收取38元，但對方卻只付36元；原來該公司員工分別向2間食店買外賣，卻把金額調轉支付，並要求少收2元的外賣員自行向另一食肆追討。雙方一度僵持，最終食店老闆「一槌定音」，叫外賣員把飯盒拿回店，並在網上公開劣客的行為。外賣員與老闆的決定，得到網民一致讚好。

周星馳在《喜劇之王》中飾演被卧底警員（吳孟達飾）「拉伕」喬裝成「外賣仔」，協助搜蒐罪犯的犯罪證據。（《喜劇之王》截圖）

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有關帖文今日在網上公開，樓主相信是一間食店的員工，稱其同事送外賣到一間公司，向食客索款38元，但食客只付36元。外賣員提示少了2元時，對方反駁「咩呀，我數清楚喎」，該公司員工則估計「係咪頭先阿姐嗰36蚊，拎錯38嗰份呀？」，相信他們向2間食肆叫外賣，但「掉轉畀錢」，令後來者的飯盒尚差2元。

外賣員提議食客「你而家畀38蚊我，你自己追返嗰2蚊啦」，但食客反駁「點解要我畀？又唔係我錯，你問佢拎囉，我夠鐘食飯，點去追？你哋都係外賣咪你追囉！」。外賣員堅持「你想食就畀38蚊」。

食客以熟客身份作脅「我成日幫襯你哋喎」，但外賣員不為所動「個個返工都成日叫外賣，你咪轉嗌36蚊嗰間，順便叫佢畀返2蚊你囉」。由於爭持不下，外賣員更遂向老闆匯報事件，結果老闆決定「拎返嚟，盒飯我哋食」，更稱要投稿到fb專頁公開劣客的行徑。帖文最終表示，當日午膳時間完結後，都沒有再聽到該名食客的消息。

帖文引起網民激讚，留言指「做得好，38蚊就38蚊，唔畀38蚊就唔放低（飯盒）」、「明明係自己畀錯錢，仲話唔係佢錯」、「為咗2蚊，冇得食，哈哈哈，笑死」、「個2蚊，小家到呢」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）