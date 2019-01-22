懷孕時發現男友又偷食　英女30港元賤賣Xbox：出售他的驕傲和歡樂

面對另一半出軌，有人會想盡辦法狠狠報復，希望可擊中要害讓他畢生後悔。英國一名24歲女子，懷孕時發現男友再次出軌，因而將其心愛的遊戲機Xbox，由原價約186元英鎊（下同，約1900港元），放上facebook以3元（約30港元）賤賣，還附送一個全新耳筒及4個遊戲，「我要出售他的驕傲和歡樂」。

女子將男友整套Xbox 主機、耳筒及4個遊戲以3英鎊賤價賣掉。（facebook截圖）

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英國女子Georgia Jackson近日在facebook群組「Northumberland's Everything Must Go」發帖，指自己將整套Xbox 主機、耳筒及4個遊戲以3元賤價賣掉，原因是為了向出軌男友報復。她還表示，本來想把這一切都送給人，但「我需要買把新廚房刀，因為我的舊菜刀正插在他座駕的輪胎上」。

原來Georgia的男友在2016年已有前科，直至去年她懷着兩人的孩子時，發現男友再次出軌，令她非常憤怒。她說過往一直在想如果男友做錯什麼，必定會砸爛他的Xbox，後來知道若把它賣掉，男友會更加難過，而出售他的Xbox後，果然自己感覺好多了。

Georgia的男友在2016年已有前科，直至去年她懷着兩人的孩子時，發現男友再次出軌，令她非常憤怒。（fb「Georgia Jackson」圖片）

帖文瞬間引起極大討論，不少網民都大讚Georgia的做法非常出色，但亦有人替她和BB感到傷心。Georgia接受當地訪問時表示，這是自己的對他的一點報復，但沒想到會有這麼大的反應，「他完全傷了我的心，所以我不後悔。」

（The Sun）