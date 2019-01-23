嬰兒天生無臂無掌　法國接連出現多宗個案　懷疑工業污染釀禍

法國報章《巴黎人日報》（Le Parisien）周一（21日）報道，隆河河口省（Bouches-du-Rhône）三名在2016年誕生的女嬰天生沒有手臂或手掌，證實全部患有「上肢橫向發育不全」（agénésies transverses du membre supérieur，ATMS）。由於法國近年來發生多宗類似個案，且均在特定範圍內持續發生，公共衛生部門已展開調查。

據報道，這三名女嬰分別於2016年6月、8月和11月出世，全都住在維托勒市（Vitrolles）方圓30公里範圍內。有科學家指出，由於案例在短時間內接連出現，加上相互距離近，故屬於「集體案例」（group case）。

隆河阿爾卑斯地區發育缺陷登記處主任阿瑪爾（Emmanuelle Amar）稱：「從科學上估計，約在每一萬名初生嬰兒之中就有一名患上ATMS。在隆河口省，每年約有2.7萬名新生嬰兒，因此短時間內出現三宗個案，確是較預計中的數字高，且還是在方圓30公里範圍之內，絕對是『大件事』。」

有人懷疑是環境污染造成，因為隆河河口省的三宗個案的女童都住在距離工業污染很近的地方，遺傳學家李威‧莫茲柯納奇博士（Dr. Annie Lévy-Mozziconacci）說：「這些個案都出現在貝爾湖（Etang de Berre）附近，大家都知道那一帶受到嚴重污染，對健康有風險。為了明白到底發生甚麼事，實在要深入調查。」

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家長不滿當局調查進度

法國近年出現過多宗類似的個案，例如在安省（Ain）杜伊亞鎮（Druillat）方圓17公里內，2009至2014年間有七名嬰兒天生沒有手臂或手掌；莫比昂省（Morbihan）和羅亞爾大西洋省（Loire-Atlantique）同樣有類似的集體案例。

公共衛生部門決定展開調查，但暫時仍無法解釋病因，以及找出個案明顯的共通點，初步調查報告預料最快將於本月底公布。住在莫比昂省的一名母親泰曼斯格拉西（Isabelle Taymans-Grassin），其6歲女兒夏洛特（Charlotte）天生沒有左手掌，她坦言對當局非常失望，「因為國家對這些令孩子畸形的調查似乎停滯不前」。