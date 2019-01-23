山東女墮樓待救　鄰居拒開門予消防員通行　網民：良心過得去嗎？

所謂「救人一命，勝造七級浮屠」，但始終說出口比做出來容易。內地山東近日有女子意外墮樓，然後昏迷在陽台上，不過鄰近的兩戶人都不願意開門讓救援人員通過，送走傷者，因而在網上引起爭議。有網民認為事件令人心寒，「耽誤了治療良心過得去嗎」，不過亦有人認為兩戶人雖有不對但亦沒有觸犯法律，畢竟如果女子真的死了，「從自己家裏過去誰會願意？大過年的誰不想圖個吉利平安？」

內地一名女子於清潔家居時不慎墮樓，摔到2樓陽台，但鄰居不准救護人員在他們家中通過，因而需要將傷者吊到地下。（網上短片截圖）

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上周一（21日）山東日照一名女子於4樓陽台清理防盜網時，不慎墮樓，摔到2樓的陽台上，意識模糊。救援人員很快就到場，不過正當他們打算將女子送院時，卻發現鄰近陽台的兩戶人家都不願開門讓他們通過，即使多次拍門都沒有回應。消防員最後只能將女子固定在擔架上，再將她從陽台吊到地面，整個過程花約10分鐘才將女子送院。

事件引來不少網民討論，一派網民認為，兩戶不開門的鄰居極之無人情味及人性，而且大家都住同一大廈，「抬頭不見低頭見的，不幫忙就算了，耽誤治療良心過得去嗎？」即使是嫌不吉利，意頭不好，到了關鍵時候都應該要配合，「難道你就能保證自己一生沒有求人的時候嗎？」

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救護人員花了大約10分鐘，終於將傷者送到地下。（網上短片截圖）

另外則有一派人認為未知女子死活，如果真的死了而又要通過自己的家，這樣的事絕對不會有人想。亦有人認為，大家都不知道事件的前因後果，可能鄰居之間的矛盾很深，鄰居早已沒有感情可言，又可能戶主真的十分害怕，往後可能會有心理陰影，希望大家設身處地，不要道德綁架。

（騰訊新聞）