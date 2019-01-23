【慎入】東涌米線陣「天降老鼠」直墜碗旁　目擊者：食客嚇到彈起

用餐期間突然天降老鼠，確是令人胃口全消。有巿民昨晚（22日）在東涌米線陣用膳，突然見到有老鼠從天花墜落，剛好落在食客的碗旁，相當嚇人，現場數桌食客嚇得彈起身速逃。目擊者形容：「睇住佢天花板跌落枱，跟住就唔郁！」照片令網民非常震驚，有人則笑言「喺迪士尼悶得滯」而逃走出來。米線陣所屬的大家樂集團回覆《香港01》指，對事件極為關注，已立即向有關分店了解情況，並已安排滅蟲公司為全店進行徹底清潔及消毒。

有網民昨晚（22日）在東涌米線陣用膳，突然有老鼠從天花墮下，剛好落在食客的碗旁，相當嚇人。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

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目擊事件的巿民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載照片，指「老鼠墮樓，東涌米線陣」，留言稱事件發生在昨日晚上6時許。從照片可見，一隻疑似垂死的老鼠躺在剛吃完的碗旁邊，老鼠身體長度跟碗的直徑差不多，估計約半呎長。樓主表示，自己當時在相隔5張桌子外「食花生」，當時目睹一隻老鼠從天花板掉下來，附近數桌食客立即「彈起身走」，只得前面一枱客仍若無其事地吃到尾，「佢哋先處驚不變」。

大家樂集團發言人回覆指，對事件極為關注，已立即向有關分店了解情況，並就是次個案，已即時安排滅蟲公司為全店進行徹底清潔及消毒，日後亦會加強員工在應對及處理突發事件方面的培訓。

另外，發言人表示，集團有嚴謹的措施與指引，以確保所有分店的衞生都達到集團的標準；每分店亦有聘請專業承辦商，每月定期作防蟲滅蟲工作，於鼠患常出沒的高危位置放置滅鼠物品及設施作防禦。

帖文引起網上哄動，不少網民驚呼「好恐怖」，亦有人指「算好啦，等你食飽先掉落嚟」、「撻落個頭度咪大鑊」。有網民就笑稱「正啦！免費加餸」，有人則建議米線陣應改名為「迪士尼米線」，「嗱，冇呃你哋㗎，真係有米奇招待㗎」，另有人稱「米線陣可以考慮引入天敵」。