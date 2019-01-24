駕挖泥車拆Travelodge新店　工人冇check戶口烏龍追薪

英國連鎖酒店集團Travelodge位於利物浦一間即將落成的新酒店，周一（21日）遭到一名工人駕駛挖泥車闖入大肆破壞，事緣他不滿被拖欠600鎊（約6130港元）薪金，酒店大堂遭挖泥車破壞近30分鐘後只剩頹垣敗瓦。不過，該名工人的同事透露，其實酒店早就出糧給他，只是銀行遲了過數。

肇事工人是現年35歲的約翰（John Manley），他駕着挖泥車衝入酒店，用機械臂撞破正門玻璃，把整個入門撕開一個大洞，連門口的天花板也拆下，周圍傳來工友的打氣聲，「欠薪就是這下場」；但也有人嘗試勸阻，「他瘋了，直接穿過那建築物」、「我就在那門後面」。

發洩一輪後，約翰丟下挖泥車離開現場，事件中一名男子因眼睛接觸到柴油，要救護人士當場治理，警方其後找到約翰進行問話。

+ 3 + 2

「酒店的露天接待處非常好」

事後，酒店在旅遊網站TripAdvisor上收到很多負評，有人留言諷刺「酒店的露天接待處非常好」、「我這趟旅程最痛快的就是看見正義得到伸張」、「很享受酒店大堂那如『藝術』般的擺設」。

有網民形容約翰是「傳奇」、「英雄」，甚至替他發起網上眾籌以示支持，很快就籌得超過3000鎊（約3萬港元），有留言稱：「不要拖欠建築工人薪金，他可能還要給子女生活費。」

然而，約翰的同事透露，酒店早就出糧給他，只是銀行遲了過數，「那筆錢本應在上周五（18日）存入他的銀行戶口，但因為小問題，直到周一（22日）才入帳，他未有再次查看戶口故不知道。」

負責酒店工程的崔萊頓建設（Triton Construction）表示，約翰當日一直在等待主管解釋薪金去向，但因二人無法聯絡上而感到沮喪，最後憤而駕駛挖泥車破壞酒店。