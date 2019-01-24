遭6隻獅子圍攻4小時　長頸鹿淡定應對　獅群終認輸逃走

堅持到底就是勝利！南非一個自然保護區早前發生驚心動魄的畫面，一隻長頸鹿在覓食時，遭到6隻獅子圍攻，有的還撲到牠的背上，以及纏擾着牠的雙腳，又咬又抓，孤立無援的長頸鹿看起來難以脫險。但牠卻一直保持鎮定，雙方僵持長達4小時後，最後獅群竟然認輸，主動放棄並逃離現場。目擊事件的導遊也驚嘆「從未看過這樣的事件」。

從影片中可見，6隻飢餓的獅子正圍攻一隻長頸鹿，其中有獅子更撲到牠的背上，其後腿亦遭數隻獅子緊咬不放。（YouTube影片截圖）

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事件發生於南非克拉西里私人自然護區(Klaserie Private Nature Reserve)，從影片中可見，6隻飢餓的獅子正圍攻一隻長頸鹿，其中有獅子更撲到牠的背上，而後腿亦遭數隻獅子緊咬不放。

不過，長頸鹿反應竟異常淡定，即使被拖着後腿，牠亦踏步向前，試圖將獅子甩下去，就這樣雙方僵持長達4小時，獅群最終放棄攻擊並逃走。拍下這精彩畫面的導遊Emily Whiting表示，她從來沒看過這樣的事情。

（每日郵報）