柴灣屋邨晾衫遇天降蛋漿　黑仔住戶批無品鄰居︰變態！

天氣晴朗正是把衣服拿出晾曬的好時機，惟有黑仔住戶撞正無品鄰居，晾衫反而弄污衣服。柴灣興華邨有住戶在網上控訴，多次在家中晾衫時遭樓上居民的蛋漿濺中，怒斥「變態」、「做人咁衰唔怕有報應嗎」，引來網民聲援，有附近街坊亦指有人倒屎水，眾人建議樓主報警求助，《香港01》正向房署了解。

樓主最近多次晾衫時，衣衫被蛋漿濺中，今次一件灰色長袖衫及藍褲中招，忍無可忍下在網上控訴。（fb群組「柴灣人柴灣事」截圖）

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現場為柴灣興華（一）邨美華樓，有住戶在facebook群組「柴灣人柴灣事」圖文並荗指，曾在晾衫時發現衣衫離奇有煙頭，險釀火警，已知樓上有無品鄰居亂拋垃圾，最近多次晾衫時衣衫都被蛋漿濺中，「一定要手洗多次，有時白色衫就唔要得」，而今次則是一件灰色長袖衫及藍褲中招，忍無可忍下在網上控訴，狠批「買蛋都要錢，已經好多次」、「簡直就是變態」、「做人咁衰唔怕有報應嗎」，亦慨嘆「管理處話見唔到邊間倒出來，都冇辦法，應該點算？」

網民批評樓主的樓上鄰居「無公德心」、「呢啲人其實真係咩心態」，更原來不少人樓上都有無品住戶，眾人紛紛列出其受害情況，天降污物包括茶葉渣、漂白水、油漆、湯渣、粉麵、衛生巾、護塾及避孕套等，有同為柴灣街坊指附近的峰華邨，中招街坊更是被人倒屎水。

有過來人指「管理處又係話搵唔到，跟住幾個單位嘈報警，跟住又搵到邊個做」，樓主回覆會了解其他鄰居有否中招，「如再有就報警」。

根據屋邨管理扣分制，若有公屋住戶被發現亂拋垃圾，會被即時扣5分，高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，即時扣15分，兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約則被終止，需要搬出公屋單位。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）