內地客訪港批勁受氣　力數多宗罪揚言不再來　香港網民：說到做到

有內地客在內地討論區發帖，稱訪港時遇到不快經歷，包括過關時拿出煙盒即被告誡別吸煙、問路遇拒援手司機、刷卡購物忘記密碼被黑面等，指中港如母子關係，批「被寄養就不認媽」，揚言不再來港。其帖文獲大批內地網民附和，因而傳至香港，港網民卻反應平淡，有人認為發文者玻璃心，指面對同樣情況，港人待遇也一樣，亦有人直指香港已難負荷太多遊客，望說不來的人「說到做到」。

香港地小人多，市民與遊客衝突時有發生，不少內地客都指在港曾遇不快經歷，港人亦不滿日常生活受影響。（資料圖片）

有內地客在內地討論區講述不快經歷，獲逾千內地網民回應，不少人都稱有同樣情況。（網頁截圖）

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涉事的內地客來自東北，他指近日到佛山出差，因放兩天假擬來港旅遊，沒料到換來一肚子氣，故周一(21日)在內地討論區「虎扑」詳述不快經歷。他指抵港後經港珠澳大橋過關，排隊時原只是想將煙盒從褲袋裡拿出再放進手袋，沒料即時被海關人員告誡不許吸煙，他說當時只能點頭回應，笑言「這眼神這敏捷度當海關真的屈才了」。

其後發文者稱打算坐車出市區，不熟路下原想請教巴士司機，沒料言語不通雞同鴨講，「司機說了一堆，大概意思就是不要問我，我不會回答你的問題。還有一堆根本聽不懂」，他指雖聽不懂卻也能感到對方的不耐煩及態度負面，又指司機有揚手的動作。

內地客稱經港珠澳大橋來港後，問路時遇到不願幫忙的巴士司機，雖言語不通也感到對方的不耐煩。(資料圖片)

發文者其後到海港城購買波鞋，他指因沒有支付寶而改用刷卡付款，疑太久沒用故一時忘了密碼，「然後就看收銀員那臉垃噠的比我鞋墊都長，在拿卡機時候類似於摔一樣放到我面前」。

本計劃晚上先回深圳翌日再來港，發文者指回程在免稅店買煙時想問價格，「服務員給的答覆是：『你要自己走到那邊（條裝櫃檯）去購買」，不想賺錢就不賺吧，什麼叫自己走到那邊？』」

正因這些不快遭遇，發文者稱取消翌日再來港的行程，批評香港配不上「購物天堂」的美譽，又指中港關係如母子，反問「就因為你被寄養給別人幾天，回來就不認你媽了？」帖文獲逾千名內地網民熱烈回應，瀏覽量高達28萬次，不少人都指在港說普通話會被歧視，又批評香港服務業態度欠佳，不少人稱花錢換生氣，與發文者一樣揚言不會再訪港。

有關文章輾轉流傳到香港，惟香港網民反應冷淡，不少人質疑會否是發文者太敏感，有「玻璃心」才自覺被歧視，笑言同樣情況如是香港人，待遇其實也一樣，有網民指內地客獲負面回應與大環境有關，確有不少問題內地客在港行為令人反感，又指香港小小地方實難容納過多遊客，甚至有人笑言希望說不來香港的人能夠說到做到。