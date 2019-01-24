【這是愛？】俄男遭女友狂捅13刀險死　庭上突求婚嚇到法官唔識判

為了愛可以原諒一切？俄羅斯一對情侶日前發生激烈爭執，女友情緒失控拿起刀狂捅男友13下。男方逃脫女方被捕，案年日前審訊，控方求判女友6年刑期，惟被捅男友竟庭上求婚，並請法官手下留情，結局反轉令大部分人都大跌眼鏡。

俄羅斯一對情侶發生爭執，女友繼而動武拿出刀捅向男友。（NTR-24 TV片段截圖）

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據外媒報道，住在俄羅斯東北部城市下卡姆斯克（Nizhnekamsk）的30歲男子Shakur，早前與女友發生爭執，兩人情緒激動，女友大怒下拿刀刺向他，Shakur原以為女友會冷靜下來，沒料到對方接連攻擊，最終被捅13刀。浴血的Shakur其後設法逃離現場，成功獲救。

警方拘捕Shakur女友，案件日前開審。控方律師形容，Shakur被捅13刀險被殺，全身被刺傷需留醫3星期，要求判處女友6年刑期。女方答辯時聲稱自己當時喝醉了，否認曾想殺死男友。

對簿公堂原應立場敵對，沒想到案中最大受害人Shakur，庭上竟為幾乎取其性命的女友當場求婚，更開口向法官求情，指指因想和女友安排婚禮，希望女友不用被判入獄。

這個舉動令在場人士大感驚訝，面對這突發情況，法官無奈下臨時決定推遲判決，排期候審，並要求Shakur對婚事再行考慮。

（每日郵報）