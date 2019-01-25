淘寶店家推銷超騎呢　收納袋裝人氣氛詭異　網民：用嚟藏屍咩？

號稱無所不有的淘寶網，店家推銷手法千奇百怪，有人找模特兒真人示範，有人以回贈引買家分享試用經驗，除「黃婆賣瓜」式硬銷外，亦有店家走騎呢路線令人爆笑。新年臨近有網民為準備大掃除搜尋衣物整理袋，赫然發現店方為證袋子堅固，竟上載女子走入袋中讓人搬起的照片，嚇得她驚叫：「一看只想到用來藏屍」。

有網民淘寶上查看收納袋產品，沒料被店家照片嚇一跳。（網頁截圖）

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不少人近日準備過年都開始整理家居，有網民指在淘寶網選購衣物收納袋時，驚見有賣家上載一張產品照片，嚇到心都離一離。原來店家的照片除了最基本的袋子圖案及產品大小外，為硬銷這結實不易破且能負重的收納袋，店家竟叫一名女模特兒走入袋中，對着鏡頭微微一笑，旁邊再有人在手挽位置把袋子拿起至離地，氣氛詭異。這名網民笑言，第一眼看到只聯想到收納袋藏屍，引來不少網民同聲爆笑。

更騎呢推銷例子：

其實淘寶店家不時都出現「超好笑、極騎呢」的推銷手法，當中有美白產品找來黑人試用，聲稱黑人都能變白，擺明是夾硬改圖早已笑爆網民。

另有浮誇旅行枕頭產品，店家或想強調曾在電視節日中有明星使用，故把節目畫面截圖，沒料細心一看，即發現原來節目以該產品整蠱嘉賓，有明星忍不住批評該旅行枕頭是「最無聊的發明」，完全與幫助促銷的本意不符。

還有一個聲稱能「人狗互動交流」的狗語翻譯機，或許已多次人被質疑無狗都識譯，店家索性以問答形式，解釋為何翻譯機靜置在桌面上也會自動翻譯，是因為產品會將桌面當成缺少運動的狗狗，產生錯誤識別。偶有關說法明顯站不住腳，仍然令人質疑沒有語音，那所譯的是誰心聲，大減產品成效的可信性。