1700年前高貴女子擁「外星人頭」　牙齒異常潔白

外星人留下的痕迹？考古學家近日在距離俄羅斯的納茲蘭鎮(Nazran)約130公里的高加索山區，發現一個青銅時代的墓穴，挖出一具保存完好的骸骨，相信是屬於一名公元四五世紀的女性，而最受關注的是她蛋型形的「外星人頭骨」！

嬰孩一歲開始包紮頭部

「高加索考古學研究所」(Institute of Caucasus Archaeology)的專家認為，該名女子的頭與脖子是被人為地拉長變形，以彰顯崇高和尊貴的社會地位，兩排白如珍珠的牙齒亦保存完好；與該具相信已有1700年歷史的骸骨同被挖出的，還有珠寶、武器及青銅時代的陶器。墓穴四周有多個不超過一米的坑洞，可能是多名同期人士的埋骨處。

專家指出，根據歐亞大陸一些古老族群的傳統，凡是出生高貴、具有特殊地位的部族後代，會從嬰孩一歲開始包紮頭部或圍圈，透過長期強行擠壓來拉長顱骨，務求塑造出理想形狀，在古代撒瑪利亞人（Samaritans）、阿蘭人(Alans)與匈人（Huns）族群中很常見。

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希臘詩人最早提及「大頭族」

關於人工修飾顱骨的最早文獻是來自公元前750年到650年的希臘詩人赫西奧德（Hesiod），在他的神話《女性目錄》中，赫西奧德提到一個來自非洲或印度的部落名為「Makrokephaloi」（Macrocephali），可稱之為「大頭族」。

西方醫學之父希波克拉底（Hippocrates）也曾在著作《空氣、水和地方》（On Airs, Waters, and Places）中提到Macrocephali，該書寫於約公元前400年，希波克拉底揭示了「大頭族」束頭的方法和原因：「他們認為越尊貴的人頭越長，當嬰兒頭部還是很軟時就動手改變頭部形狀，用繃帶和其他適合的工具束縛頭部來來拉長。」