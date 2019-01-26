兩寵物犬公園散步　突作勢攻擊嚇跌女途人　主人翻臉：那是流浪狗

台中市董姓美容師去年3月間帶著兩隻狗到西區忠明公園散步，一隻由董女牽著狗鍊的黑犬，聽到另一隻棕色犬朝路過的陳女吠叫，竟掙脫董女約束，與棕色犬一起繞行陳女，並作勢攻擊陳女，造成陳女跌倒受傷。陳女提告傷害，但董女一度否認，辯稱兩犬是流浪狗，台中地院法官採信證人說法，認定兩犬為董女所帶，涉嫌過失傷害，判董女拘役30天，得易科3萬元（約7660港元）。

一隻由董女牽著狗鍊的黑犬，聽到另一隻棕色犬朝路過的陳女吠叫，竟掙脫董女約束，並作勢攻擊陳女。圖為示意圖。（Getty Images）

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判決書指出，董姓美容師在去年3月29日晚間7時許，帶著一隻混棕色、一隻黑色的犬隻，到西區忠明公園遛狗散步，但董女沒有注意監督、注意兩犬，對兩犬加裝口罩或在項圈上加裝狗鍊，董女未將該混棕色犬隻繫繩牽引，也未抓緊牽引該黑犬的狗鍊，導致陳姓女子前往忠明公園內的書法教室途中，混棕色犬朝陳女吠叫，董女牽繩的另隻黑犬聽聞該犬隻叫聲也忽然掙脫繩索。

2犬都衝向陳女，並在陳女周圍繞行，黑犬並作勢攻擊陳女，致使陳女跌坐在地，受有左膝挫傷、皮膚及皮下組織局部感染等傷害，後來是行經公園的張姓男子發現後，趕緊上前驅趕，該2犬才作罷攻擊，陳女事後派出所提出傷害告訴。

董女在偵審過程中的辯詞前後不一，先辯稱不是她不是2隻狗的飼主，兩狗都是流浪狗。圖為示意圖。（Getty Images）

董女在偵審過程中的辯詞前後不一，先辯稱不是她不是2隻狗的飼主，兩狗都是流浪狗，她是暫時照顧牠們等待其他人認養，後來又向法官辯稱，案發當日她是帶黑狗出門遛狗，混棕色狗並非她帶出去，混棕色犬是在土地公廟前的流浪狗，自己跟過來的。

法官根據張姓男子、陳姓女子的證詞，加上董女在審理期間，提供自己在2017年11月至2018年7月間，為了送養兩犬，帶著兩犬前往公園散步、與人互動的影像，認定董女是在案發期間兩犬的照顧者，全案依過失傷害罪嫌，判董女拘役30天，得易科3萬元，全案可上訴。

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