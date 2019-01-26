三項鐵人戰衣印洋紫荊圖案　港將司徒兆殷指警收匿名投訴

綽號「粉紅大佬」、香港三項鐵人賽女將司徒兆殷昨日（25日）在facebook圖文並茂指，日前有人向警方匿名投訴指她涉在比賽服裝上使用洋紫荊圖案，但她稱今次是她的法律知識不足，故會重新設計戰衣。她表示代表香港出賽感到自豪，所以三鐵衣上會印有洋紫荊圖案，她懷疑事件與最近長距離跑山比賽有關，也在比賽中看見不少隊伍穿上印有洋紫荊圖案的戰衣，故質疑對方動機，「他的行為究竟是出於對洋紫荊圖案的擁護還是針對同行的商業決定呢？」。

香港三項鐵人賽女將司徒兆殷昨日（25日）在facebook發帖指，有人向警方匿名投訴指她涉在比賽服裝上使用洋紫荊圖案。（fb專頁「Leanne Szeto」截圖）

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司徒兆殷在fb發出帖文指，13歲起代表香港征戰超過100場的三項鐵人賽事，「一直以來以能代表香港出賽感到自豪，所以三項鐵人賽運動服上都會印上洋紫荊圖案」，但日前收到警方諮詢指，收到一項使用洋紫荊圖案印製運動服的匿名投訴，懷疑與最近長距離跑山比賽有關。司徒兆殷承認「是法律知識不足，不知道洋紫荊圖案不可用於印製運動服上，不會用不知者不罪作藉口，並會重新設計所有制服」，並向服飾設計的製衣商帶來不便感到抱歉。

司徒兆殷過往在訓練或比賽時，都穿上印有洋紫荊圖案的戰衣。（司徒兆殷 fb圖片）

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司徒兆殷質疑匿名投訴人的動機，她指比賽中不少隊伍穿着印有洋紫荊圖案，質疑對方懷疑為何只投訴三項鐵人賽運動服，不知對方是出於對洋紫荊圖案的擁護還是商業決定。

司徒兆殷亦擔心日後衝線或踏上頒獎台時，是否能高舉印有洋紫荊圖案的物件，亦解釋過往在海外參賽時，見到其他港人選手身上印有洋紫荊圖案，就算素未謀面，都會高聲說句「香港人加油」互相打氣鼓勵，意味大家以香港人身份作賽感到自豪，擔心經過今次事件，「不知道這種氣氛會否被影響」。

亞運港隊進行升旗禮，將區旗緩緩升上。（資料圖片）

帖文引起網民熱烈討論，紛紛留言指「咁都要投訴，真係離譜！撐你呀！」、「同意你質疑這位投訴者的動機！」、「勿忘初衷，你係香港人的驕傲」、「不要放棄！努力加油」。