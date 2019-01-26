【日本藝能界#Metoo】渡邊直美自爆曾遭男星摸胸　哭着叫「唔好」

繼荷李活影星發起全球#MeToo反性侵運動之後，日本藝能界亦出現#MeToo事件！日本當紅女星渡邊直美日前於日本電視台節目《今夜比一比》中，透露自己10年前曾遭男諧星前輩長田莊平性侵，當時渡邊視對方為大哥哥，所以放下戒心受邀到對方家看DVD，不料期間被摸胸，男方更熊抱自己，嚇得渡邊哭着大叫「唔好」並逃去。 事隔多年，渡邊於節目上首度談及事件時有講有笑，引述事後男生解釋當時「覺得你好像攬枕一樣才想抱一下」，不過許多網民都認為事態嚴重，形容「根本就是強姦未遂」。

日本當紅女星渡邊直美日前於節目中，透露自己10年前曾遭男諧星前輩長田莊摸胸及飛撲擁抱。（日本電視台《今夜比一比》片段截圖）

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渡邊直美於周三（23日）播出的節目《今夜比一比》中，被主持人指原莉乃問到入行以來有沒有被男星視為目標？渡邊直美於是自爆自己約10年前，即21歲時，曾應諧星前輩長田莊平的邀請到對方家作客，渡邊指由於對方像自己的哥哥一樣，又曾一起拍檔過做短劇，所以一直毫無戒心。

她憶述，長田事前指「只是一起看DVD」，不料期間對方突然大動作地伸懶腰，有意無意地一手拍落她的胸前，渡邊見狀感到奇怪，於是開始避開男方，慢慢縮到牆角並想小睡一下，但她一張開眼時就見長田撲向她、擁抱她，嚇得渡邊立即推開對方大叫「唔好」，而且哭着逃離現場。

渡邊直美打電話給對方問個清楚，她在節目內引述長田聲稱「你就像攬枕及吉祥物一樣，所以抱了你一下」。（日本電視台《今夜比一比》片段截圖）

因為數天後還要一起工作，渡邊於是打電話給對方問個清楚，她在節目內引述，長田聲稱「你就像攬枕及吉祥物一樣，所以抱了你一下」，而且說他並不是以男性的身份做出此事。不過渡邊又指，推開對方時不慎碰到長田下體，只感到「硬硬的」。

雖然她在節目上維持一貫笑談風生的風格談起事件，全程更與嘉賓邊講邊大笑，但當地傳媒及網民則認為事件根本是「藝能界的Metoo」，又批評長田的行為差劣，以及不明為何渡邊視性侵遭遇如笑話般看待。

（日本テレビ「今夜くらべてみました」、Livedoor）