一人一疊！公司尾牙見千元「銀紙磚」放桌上　台女打開後得啖笑

台灣很多公司在農曆新年前都會舉行尾牙宴，以慰勞辛勤工作了一年的員工。尾牙最令人興奮的當然是抽獎和發獎金，台灣一名女網民參加公司尾牙時，發連菜都還沒上枱，已有多疊厚厚的1000元台幣（約250港元）現金放在桌上，讓她興奮得連忙拍照放上網。不過，眼利的網民很快就發現事件「有伏味」，果真在樓主揭開真相後，令許多網民哭笑不得。

台灣一名女網民參加公司尾牙時，發現枱上放有多疊厚厚的1000元台幣，十分興奮。（爆廢公社fb圖片）

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該名網民日前在facebook群組「爆廢公社」貼出照片，顯示桌上放了好幾磚1000元紙幣的照片，而這些紙幣中間用白色紙條固定，疊成金字塔的模樣，非常壯觀。樓主還稱，「公司尾牙菜都還沒上，就先一人發一本，這麼棒的公司要去哪找？」

帖文一出隨即引來不少網民羨慕，有人問「哪間公司啦！想要去應徵」、「別人的老闆沒讓我失望過」。有網民立即放大相片查看，眼利地發現鈔票編號全都一樣，而且銀行名稱是「木匠手作銀行」，即時覺得事有蹊蹺。

千元鈔票造型的盒子內，是裝着檸檬糖霜蛋糕。（爆廢公社fb圖片）

樓主後來解釋，其實這些只是千元鈔票磚造型的盒子，裡面裝的是檸檬糖霜蛋糕，而菜單上將這道菜寫作「××科技百萬紅包」，因為公司除了發這盒蛋糕外，還有送紅包，不過是沒有錢的利巿封。

不少網民都認為這間公司的安排有趣，「木匠銀行是哪裡通用幣？」、「這噱頭十足」、「質感做的真的像」。不過，亦有網民感到失望說「差點嚇到辭職去應徵」、「只有外表好看啊，內容物普通」，樓主也笑言「害我們還很興奮」。