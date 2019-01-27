削骨還父？網傳「鴨王」真面目曝光　細眼國字面　網民：假的吧？

上海著名女性娛樂場所「白馬會所」一名男公關日前28歲生日，網傳他獲富婆客人豪送28份禮物，包括Audi豪車及28萬元人民幣等名貴禮物，在網上引來熱議，該名男公關被封為「鴨王」，成為網上紅人。「鴨王」曝光後，近日繼有傳被富婆的丈夫打斷腳，亦有人迅速將他「起底」，網上更瘋傳該名聲稱是該名男公關過去的照片，可見其下頷方正，呈「國字面」，眼睛也較細小，與網上流傳「V字臉」如韓風男生的口型相差很遠。 網民紛紛表示驚訝，但指相中人是29歲而非28歲，質疑根本不是同一人；但亦有人認為，整容手術台上凡事有可能，「如果屬實，就是現代版的削骨還父了，削完變帥哥可賺大錢，化算啊！」。

網上瘋傳疑似「鴨王」整容前後的照片，相中人是「國字臉」，眼睛也較細小。（網上圖片）

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「白馬會所」事件曝光後，「鴨王」男公關被迅速「起底」，有網民貼出疑似「鴨王」的舊照，可見相中男子是「國字臉」，眼睛也較細，很難想像是同一人。網民亦質疑相片真偽，指證件上的出生日期是1989年12月，早前應是29歲生日，但「鴨王」則是28歲，年齡上有差異。

雖然有不少網民稱不相信那張舊相是「鴨王」，但亦有人「反正我信了」，煞有介意地分析「細看五官可以看出來確實是同一個人」，有人指如果照片屬實，估計要由「整容前」變成「整容後，最少要做削面骨、開眼頭、人工臥蠶等整容手術。網上亦流傳白馬會所大部份男公關樣貌出眾，其實都經過不同程度的整容。不少網民則笑說「整容真的可以改變命運」、「想去白馬會所工作，有什麼靠譜的整容醫院推薦？」。

白馬會所男公關。（網上圖片）

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「白馬會所」位於上海靜安區，日前有人爆料，稱有一名男公關舉行派對慶祝28歲生日，其間「富婆」一共送了28份生日禮物給該名男公關，一次過補齊從1歲到28歲。其中28歲的生日禮物就是總值28萬元的現金，以及象徵愛情一輩子的純金杯，至於27歲的生日禮物就是一輛Audi豪車。

事件在網上引來熱議，更成為微博熱門關鍵字，其後又傳出「鴨王」被富婆的丈夫打斷腳，爆料人稱富婆用丈夫的附屬卡為男公關買禮物，結果被丈夫知道了，於是去報仇，更有聲稱時當時的影片流出。上海市靜安分局南京西路派出所則表示，已對白馬會所採取行動，作出取締。