微信員工獲公司派大利是兼贈iPhone XS Max　網民：為何不是華為

騰訊股價近年雖然從高位回落逾兩成，旗下通訊應用程式微信（WeChat）一直有不少用家支持。臨近農曆新年，微信隨機向員工發放面值超過4位數的大利市，更每人可以獲得一部iPhone，十分重手。另外網上亦曾流傳微信有一部門員工人均花紅超過200萬元人民幣（約232萬港元），但被澄清該個數字「不可能」。消息傳出之後，網民焦點竟並不在於員工大利市及獎金金額，而是為何微信派的手機不是華為的，而是iPhone。

微信近日舉行年會，向員工派4位數字的大利市，所有人亦收到iPhone一部，圖為開發微信的工程師張小龍。（微信圖片）

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微信最近舉行年會，所有員工都隨機獲發1888至5888人民幣（約2195至6846港元）的大利市，而且每人都可以拿走一部iPhone XS Max 512GB，是現時蘋果手機中最高規格，內地售價每部12,799元人民幣，香港售價則為12,499元。微信福利如此優厚，使不少人都十分「葡萄」，不過原來出手更加重的年終獎金至今還沒有公布！

網上一度流傳，今年微信有部門會發放總額高達20億元的獎金，人均亦達到280萬元人民幣（約325萬港元），十分誇張。其後騰訊公關總監在微博上否認，稱該個數字根本不可能，希望大家「醒一醒」，但他亦表示年終獎金比起去年有增長，只是數字是多少還沒有知道。

騰訊公關澄清，人均280萬元的年終獎金不可能。（微博截圖）

開發微信的工程師張小龍在年會上提到，禮物並不重要，反而是獎金要多一點，因為最近離開公司的人比較多，「所以留下來的人就更加珍貴」，他又說「我給大家一個大大的驚喜，我相信大家下周的獎金包會有感悟」。

巨額禮品當然引來大量網民討論，有不少人都表示羨慕，希望可以加入微信打工，即使是做茶水都沒有問題。但亦有人質疑，微信大手派iPhone給員工，是不愛國的表現，「支持國家就應該派華為手機」。

（綜合）