現代人智能電話隨時跟身，不少事情都會由電話代勞。近日有台灣網民分享，指自己閒來無事，想起了可以玩「Google助理」便玩了好一段時間，其間想起要叫身邊的妹妹去洗澡，所以便交託Google助理去做了。不料Google助理不但未有成功完成任務，反而因聽不明白句子，在不適合的地方斷了句，結果樓主慘被改名為「「妹妹去洗澡」，過程令網民笑翻！

樓主指他在玩Google助理的時候，竟然反被Google捉弄，使不少網民笑翻。（Dcard討論區截圖）

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網民在DCard討論區上以「Google助理亂改我的名字」為題發文，他說自己最近心血來潮玩手機內的Google助理，剛好在他身邊的妹妹很遲都還沒有洗澡，所以便打算邊過Google助理叫妹妹洗澡。

樓主對住手機說「你可以叫我妹妹去洗澡嗎？」於是Google助理就回覆指「那我就叫你妹妹去洗澡可以嗎？」。樓主見狀當然答可以，不過Google助理就奇怪地回覆「好的，我記住了」，使他甚有「黑人問號」的感覺。

有人分享自己對助理說粗口之後，名字就被改成那個粗口字，而且向他說「X，晚間愉快」。（Dcard討論區圖片）

由於覺得事有蹊蹺，他便翻查助理設定，發現原來Google助理所說的是「叫你」「妹妹去洗澡」「可以嗎」，是確認為他改名字的意思，而樓主的名字，在這次對話之後就被改為「妹妹去洗澡」，令樓主崩潰大喊「為什麼要亂改我名字啦！」

樓主的經歷笑翻不少網民，亦有人親自測試Google助理，發現如果重覆樓主的對話紀錄，真的會被助理強行改名。另外有人分享自己對助理說粗口之後，名字就被改成那個粗口字，而且向他說「X，晚間愉快」。

（Dcard討論區）