史上最年輕冰后！13歲華裔劉美賢破紀錄　美花式滑冰奪冠

努力加上天份，成就年僅13歲的華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu），成為美國花式滑冰錦標賽史上最年輕的女單冠軍，被打破紀錄的塔拉．利平斯基（Tara Lipinski），都大讚劉美賢青出於藍，「她太有才華了！」而劉美賢更有望出戰2022年北京冬季奧運。

年僅13歲的劉美賢，日前在美國花式滑冰錦標賽勇奪女單冠軍，令她成為史上最年輕的得獎者。（美聯社）

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在上周舉行的美國花式滑冰錦標賽中，一直領先的大熱田內爾（Bradie Tennell），於短曲環節不慎跌倒，緊隨其後出場的劉美賢，則以超流暢高難度動作完成賽事，成為史上第3位全美比賽中俐落完成三周半轉體的選手，在翌日賽事中，更成為史上第一位在一項比賽中完成兩次三周半轉體的選手。

最後來自加利福尼亞州灣區的劉美賢以總分217.51分，擊敗奪213.59分的大熱田內爾，以年僅13歲成為該比賽史上最年輕的女單冠軍，她賽後興奮表示所有努力都有回報，而在劉美賢之前，利平斯基1997年曾以14歲之齡，成為美國花式滑冰錦標賽最年輕冠軍紀錄保持者，今次紀錄被打破，利平斯基坦言非常榮幸，更大讚對方非常有才華。

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2005年在美國加州出生的劉美賢，兩年後16歲便有機會出戰2022年北京冬季奧運，不過年紀輕輕的她，可能需承受沉重壓力，因美國代表隊自2006年後，就沒有在冬季奧運的女子花式滑冰比賽拿下任何一面獎牌，隨住劉美賢今次在比賽中嶄露頭角，相信已成為美國花式滑冰界的明日之星。

劉美賢的父親劉俊在比賽期間一直陪伴女兒在側，劉俊來自中國四川省，在1984年天安門六四事件後，移民至美國任執業律師。