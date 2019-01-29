年輕17歲女上司不必要靠近　找藉口觸摸　美地產經紀稱拒偷食被炒

美國佳士得國際地產公司（Christie's International Real Estate）的46歲男經紀魯米勒（Regis Roumila），疑遭29歲的業務運營女經理阿塔米安（Sarine Atamian）性騷擾，魯米勒堅拒背妻偷食，其後被解僱。魯米勒決定控告阿塔米安性騷擾及歧視他的性別、婚姻狀況、家庭地位及性別取向等，同時指控公司高層沒有妥善處理事件，案件在曼哈頓最高法院審理。

據報道，魯米勒曾在地產及證券公司「Nest Seekers」工作5年，2015年更成為該公司排名第二的頂級經紀，翌年跳槽至「Corcoran Group」，2018年8月轉職佳士得國際地產公司；魯米勒稱，「自第一天起」就一直忍受阿塔米安的騷擾，至去年12月10日被解僱，理由是他的社交模式與佳士得文化不相符。

不斷邀請外出晚餐及飲酒

訴訟書指出，阿塔米安利用職位權力施壓，要求魯米勒與她發展婚外情，包括不斷邀請他外出吃晚餐及喝酒，不必要地靠得很近，找藉口觸摸及整天盯着他；阿塔米安利又不時品評魯米勒的打扮，並以「不必要」的語句讚美其外表、髮型及衣着，常常企圖擁抱及親吻；儘管魯米勒表明已婚，不想背叛妻子，不會對其他女性產生興趣，但阿塔米安仍建議他「除了妻子，你應該要有多一個女朋友」。

另外，魯米勒指控公司行政總裁庫莫（Kathy Coumou）沒有妥善處理他的投訴，認為公司缺少反性騷擾政策，令他因為拒絕「婚外性行為」而被懲罰。

魯米勒還聲稱，在職時售出價值4900萬美元（約3.8億港元）的樓盤，並在收盤銷售中賺超過280萬美元（約2200萬港元），舊東家如今尚拖欠他4.6萬美元（約36萬港元）的佣金。