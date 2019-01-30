「學人霸位」　溫哥華粵語大叔毆普通話青年　網民：丟盡華人架

加拿大溫哥華兩名華裔男子上周六（26日）中午為了爭奪車位，在「第一大道商場」（First Avenue Marketplace）露天停車場大打出手，過程都被途人拍下上載到Youtube，不少網民都批評「丟盡華人的臉」。

影片拍到，一名穿上白色外套、說廣東話的中年男子擠入一輛黑色私家車內，跟另一名說普通話的青年互毆，在車內四腳交纏，扭成一團，車外有人勸阻還聲稱已報警。

後來兩人離開車廂，中年漢依然怒不可遏，不停以粗口怒罵，更脫下外套似欲有所動作，旁邊一名女子極力阻攔，並勸他離開但不成功，中年漢把她推開後衝向青年揮拳，再度爆發衝突，眾人要再次將他們拉開。從對話中得知，兩人是因為爭車位而發生衝突，中年漢多次罵青年「學人霸位」，但就被對方指他沒有打指示燈。

許多網民都認為事件丟盡華人的臉，有人留言「中國人能承受一切，就是不能丟臉」、「這裏是加拿大？我以為是中國或其他地方」。

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目擊者歐祖那（Supinder Aujla）稱對事件不感驚訝，「這裏很難找到車位，但通常是響號（Horn）發洩，這次卻是真的打起上來」；在案發地點附近開業的獸醫杜納（Dr. Vinod Dhunna）稱：「這裡的泊車情況很差，經常有人打架。」

溫哥華警察局警長羅比亞爾（Jason Robillard）表示，警員已經接觸過涉案人士及多名目擊者，其中一名受輕傷男子拒絕送院，警方沒有拘捕任何人。