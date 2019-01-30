【熱評】台女三從四德過年陪奶奶　呂秋遠：先審視自己的自由之身

律師您好，快要過年了，相信過年是大多數媳婦的夢魘，平常已經住在婆家，很少回娘家也絕對不會在娘家過夜；平日除非另外有事情，不然下班都是回家跟婆婆吃晚飯的，為什麼要堅持除夕夜一定要吃團圓飯呢？想請教您，要如何跟老公溝通，偶爾一次過年能安排出遊、除夕夜不用跟婆婆吃團圓飯？

台灣有女子向呂秋遠提問，說自己希望可以向奶奶提出新年期間外遊，但遇上困難。（GettyImages/視覺中國）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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這位囚犯，喔，不，妹子，不曉得你是關在監獄裡還是住在家裏，竟然落到「很少回娘家也絕對不會在娘家過夜」的地步，在我看來過年不是你的夢魘，因為你天天都在過年。所以，你根本搞錯重點了，要聽進一步的解釋嗎？

你的問題在於，你完全被制約，而且失去自主性，只能偶爾探頭想呼吸點新鮮的空氣，做點無謂的掙扎，連回娘家都不行，還在談除夕出國？除夕，就是要從前幾天就開始忙，大掃除、買年貨、煮菜、接客，你哪來的斗膽敢提議出國？這位妹子，家不治，何以治天下？你連平日都搞不定，怎麼談過年？

要能除夕出國，第一件事情就是先克服回娘家的恐懼。你結婚，不是嫁人，不需要把娘家丟到垃圾桶裏。你媽養你這麼大，結果到了婆家住，就因為某些不知名的原因從此不回家過夜，我要是你媽，肯定會覺得你應該被下蠱了。你也是人生父母養，為什麼不能回娘家過夜陪伴你爸媽？其次，你為何下班一定要陪婆婆吃晚餐？難道婆婆每天孤單寂寞覺得冷，非得要你陪伴她才吃得下飯？你不能有個人的時間、個人的空間？我要是你媽，肯定會後悔為什麼沒有早日把你送養給別人，也好過現在等於沒女兒。

嘿，你知道嗎？你的問題從來就不是過年除夕出國。你只是想要暫時逃避平日的壓力，讓自己短暫的喘口氣休息，而且平日的生活已經帶給你太多的壓力。可是妹子，你不是囚犯，你有人身自由，也有愛你父母的權利，你當然可以想回娘家就回去、想出國就去玩，為什麼一定要「偶爾」一次過年可以安排出國？我都為你感到心酸了。自我設限到這個地步，你到底是跟哪個男人結婚？當然，其實這也不是很重要，醒醒吧！你根本沒有老公。

呂秋遠認為，女子要先克服回娘家的恐懼，這樣才能解決問題。（GettyImages/視覺中國）

你一定覺得很好奇，你明明已婚，為什麼我會說你沒老公。因為你老公在日常生活裏，根本就是隱形人。你不敢回娘家，是為了什麼？是誰應該每天下班以後陪他媽吃飯？是誰應該要準備年菜、打掃家裏？是誰應該要跟你一起討論過年的安排？是你老公。可是我完全看不到他在你生活裏的角色，只看到你不斷的壓抑自己，以為結婚以後就是失去自由，不能隨心所欲的做自己喜歡做的事。可是，事情不應該是這樣的。

應該怎樣？首先，你應該先問老公，為什麼不能搬出去住？如果是因為經濟因素，那麼何時可以擺脫寄人籬下的處境。對，你就是寄人籬下，不然我問你，房子是你的嗎？車子是你的嗎？以後離婚，孩子會是你的嗎？通通不是！他的房子不是你的房子、你的孩子不是你的孩子。你們有共同的家嗎？沒有。只有你跟他們住在一起，但是那不是你的家。你的家在娘家，或是你跟你先生一起建構的家，你現在的家，是他們家，不是你家。

如果他不肯給承諾，你就得好好想想，他是想作孝子，還是他想要你代替他作孝子，或者是你自願作孝女。可是，就算孝順也應該是對你媽，自己的媽媽自己孝順，你為什麼要讓這個孝順的兒子把你拱出來當替身？孝順是不能替代的，你這麼做，只會讓他習慣性缺席，而你變成「我把你當女兒看」的媳婦。常常回家看看媽，她不是不會老，只是不想讓你擔心，看你出國都得要經過你婆婆同意，我很想問你還沒結婚的時候，有沒有這麼孝順。

呂秋遠建議女子，如果真的是要孝順，對象也應該是她的媽媽。（GettyImages/視覺中國）

說真的，你跟你先生沒什麼好溝通的。你得先戰勝自己的膽小、怯懦與不孝，重新審視自己的自由之身。當你願意鬆綁在你身上的束縛，你才能真正的喜歡這段婚姻。否則的話，三從四德根本就是你的五指山，除夕出國又怎樣？你還不是平常不能回家陪爸媽吃飯。

先別談過年了，談談你先生，該不該貼張尋人啟事了。