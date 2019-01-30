【有創意】Last Day玩大啲？　巴西銀行職員變身蜘蛛俠大鬧辦公室

轉工對打工仔來說可算是平常事，無論離職原因為何，相信每個人都希望「好來好去」，故不少人會在最後上班日為同事送上小禮物或「散水餅」。巴西一名銀行職員近日想出別開生面的道別方法，在「Last Day」打扮成蜘蛛俠大鬧辦公室，在辦公桌前擺出不同姿勢，甚至整個躺在桌上，令身旁同事紛紛笑翻。

巴西一名於銀行任職的男子決定於「Last Day」打扮成蜘蛛俠上班，以有趣的方式與同事道別。（imgur網站圖片）

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巴西聖保羅一男子早前向其任職的銀行請辭，在最後的工作日，他決定以浮誇打扮給同事留下深刻印象。當日他穿上蜘蛛俠套裝，直接回到辦公室，為同事們帶來不少歡樂。

從圖片網站的相片可見，該男子變身成蜘蛛俠，如常於座位接聽電話，間中又走到同事身旁討論公事，畫面反差甚大，相當爆笑。後來男子放下工作，直接躺在桌上「擺pose」休息，又走遍整個辦公室，向每位同事派發糖果及擁抱道別，過程被其他同事拍下。

打扮成蜘蛛俠的男子如常與同事討論公事，畫面非常爆笑。（imgur網站圖片）

上載相片的網民指，相中男子於銀行的分析部門工作，故其誇張打扮沒有影響客戶，更令同事們非常開心，不過卻可能令老闆感到很頭痛。相片上載數天便獲瘋傳，有網民大讚男子非常幽默，直指是「看過最酷的道別方法」，「我很喜歡，如果每個人都有這種幽默感，世界會變得更好」。亦有人開玩笑問：「究竟是因為最後一天才穿蜘蛛俠裝，還是因穿了蜘蛛俠裝才成為最後一天？」

（綜合）