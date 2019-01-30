每隻收25英鎊　英辣媽轉行做馬匹陰莖清潔：從沒介意過

厭惡性工作令人避之則吉，但英國一名27歲的辣媽卻甘願辭掉護理師工作，轉行幫馬匹清潔陰莖！她解釋公馬的包皮後方，不時會殘留乾掉的精液，若長久不清理，被她稱為「豆子」（beans）的精液，容易導致馬匹感染或腎臟出問題，嚴重更會吸引蒼蠅產卵並出現蛆蟲，影響其健康。 辣媽又坦言起初沒想過能以此維持生計，現時每匹馬收費為25英鎊（約257港元），一天最多能處理4至5匹馬，目前已賺超過5,000英鎊（約5.1萬港元）。

27歲辣媽梅賽德斯去年10月開始全職轉做為馬匹清潔陰莖，因若不處理這些石頭狀結塊，容易導致馬匹感染或腎臟出問題。（fb專頁「Sheath queen」圖片）

來自英國艾塞克斯郡（Essex）的27歲辣媽梅賽德斯（Mercedes Hoblin），起初幫自己及鄰居的馬匹清理陰莖，其後朋友提議她可以此為生，她去年10月便決定辭去原本的護理工作，全職幫馬匹清理陰莖。梅賽德斯稱當時丈夫得知後，一度以為她在開玩笑，其家人亦認為此工作很噁心，但她卻樂在其中，「我從來沒有介意過」，因為可以幫助馬，令牠們更開心。

梅賽德斯解釋馬匹的包皮後方，不時會殘留乾掉的精液，她稱之為「豆子（beans）」，一般馬主或照顧馬匹的人，未必會留意到「豆子」的存在，但她強調若不處理這些石頭狀結塊，容易導致馬匹感染或腎臟出問題，嚴重更會吸引蒼蠅在內裏產卵並出現蛆蟲，影響其健康。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

梅賽德斯熱愛馬匹，從不介意為牠們清洗陰莖。（Mercedes Hoblin fb圖片）

梅賽德斯稱在10隻馬中，約有8隻都有「豆子」（beans），可見非常普遍，惟許多馬主不會主動帶馬看獸醫，因為價錢太貴，而梅賽德斯的出現，則為馬主帶來希望，甚至為她帶來可觀收入。她現時每匹馬收費為25英鎊（約257港元），一天最多能處理4至5匹馬及30顆「豆子」，每匹馬需時10至15分鐘，梅賽德斯目前已賺超過5,000英鎊（約5.1萬港元）。

她透露每次清潔時，會先用噴霧和凝膠將「豆子」軟化，然後用手撿起，她更笑言有時會帶同8歲女兒工作。不過，梅賽德斯的工作其實也有危險性，她稱曾在工作時被馬踢到，幸好如今已駕輕就熟，也學懂躲避攻擊。

（綜合）