【天后愛時尚】Céline Dion霸氣回應暴瘦　「如不欣賞請別煩我」

加拿大50歲樂壇天后莎蓮迪安（Céline Dion）的穿搭造型百變，可謂是最時尚的巨星之一，但其瘦削臉頰及清減了不少的身形備受關注，甚至有人形容為「不健康」，懷疑樂壇天后「到底受了甚麼打擊」。

Céline Dion周二（29日）以一身海軍藍連身裙、黑色薄紗圍巾配上一頂花俏的水手帽現身巴黎；其後又以一件鮮黃色的連帽外套，配搭上灰下白的西裝褸，然而無論穿著如何用心，眾人的焦點仍落在她瘦削的臉龐上。

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對於被指太過瘦，Céline Dion坦言不希望看到自己的體重成為話題，她受訪時稱，自己的新造型非常出色，惟仍有不少批評，「如果我對此感覺自在，我不想去談論它，請不要來煩我，不要拍照；若然你欣賞的話，那很好，否則亦請不要來煩我。」

談到近來在造型上的各種嘗試，Céline Dion說：「我有機會穿巴黎高級訂製服（Haute Couture），它讓我感受到美麗、強悍、無懼、女人味，只是你總不能取悅所有人。」

Céline Dion還談到2016年因喉癌逝世的73歲丈夫安傑利（René Angélil），她形容亡夫是「最出色的男人」，是她唯一親吻過的男人。

有傳她與西班牙男伴舞米諾（Pepe Munoz）拍拖，Céline Dion強調對方只是其好友，負責訓練她和確保身形在最佳狀況，「我生命中出現了另一個男人，但他不是真命天子，我們是最好的朋友，當然會擁抱、拖手和一起出外，但我不介意傳媒如何寫，畢竟他既英俊且是我好友。」