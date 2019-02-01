坐大碼乘客中間　狂言「兩隻肥豬夾扁我」　金髮女遭趕落機

美國新澤西州的一名護士羅傑斯（Norma Rodgers）元旦日乘搭聯合航空（United Airlines）班機從拉斯維加斯飛往紐瓦克，豈料新年第一日就遭到無禮對待；事緣在客機上坐羅傑斯旁邊的乘客指她太胖，致其動彈不得，甚至羞辱她是「豬」。

羅傑斯是新澤西州一名護士，2019年的第一天在飛機上被旁邊乘客揶揄她的體型。

羅傑斯用手機把事發經過錄下，見到坐在她右邊的金髮女子在大聲講電話，抱怨道：「天啊，我不知道接下來的4小時要怎麼過，他們把我夾扁了」、「我不能坐在這裏，左邊和右邊的人都這麼胖」、「但至少他們能為我保暖」。

這些冷嘲熱諷傳入羅傑斯的耳中，最後她按捺不住，向空姐投訴：「不好意思，你可以找另一個座位給她嗎？我不會忍受這個八婆或任何人的侮辱。」

空姐請金髮女子離開座位，坐到別處。事情原本已經解決，但該名女子離座時特意「回敬」一句：「謝天謝地，因為我是吃沙律的，OK？」

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其他乘客此時也看不過眼：「你真噁心」、「你太過份了，應為自己感到羞恥。」金髮女子不甘示弱反擊道：「那你怎麼不坐在那兩隻肥豬中間？」經過一輪爭吵，「惹火人物」終被趕離飛機。

聯合航空的聲明稱：「當該名乘客的行為明顯影響航班，我們隨即替她安排了第二天上午的另一班機。」

然而，網民並非一面倒喪鬧，有留言認為，金髮女子也有其道理，只是言語太過無禮，而羅傑斯亦多次稱對方為「八婆」，還喊話「親吻我的胖屁股」，態度也好不了多少；另有人批評航空公司的安排，認為體型較大的乘客佔多過一個座位的空間，應該付雙倍價錢。