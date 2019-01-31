【兒時夢想成真？】大學畢業生親手炸掉母校　老師唔嬲仲覺得驕傲

不少人小時候都會有瘋狂的想法，暗暗想着長大後要把學校炸掉，逃避功課壓力。內地安徽一名男子竟然能光明正大完成這個「兒時夢想」，親手炸掉大學的教學大樓，原來他是彈藥工程與爆炸技術專業的舊生，畢業後創業成立公司，得知母校將要進行工程便決定投標，最終成功中標。 曾任教他的教授更驕傲地在微博分享工程影片及稱讚該男子，網民看過均大呼「好治癒」，笑指這位畢業生真正做到用所學專業回饋學校。

安徽一大學近日進行爆破工程，負責工程的公司負責人竟是該校的畢業生。（梨視頻截圖）

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前日（29日）下午，安徽理工大學原西校區一座約10層高的教學大樓被炸藥移為平地，負責炸掉大樓的，竟是該校的畢業生。原來該校近日正進行工程，校方打算重建老校區，遂安排爆破招標，於該校彈藥工程與爆炸技術專業畢業、現為天津一爆破公司董事長的胡彬得知消息，便決定要投標，為母校出一分力。

該校一名老師於工程後在微博發文及貼出片段，稱負責工程的畢業生是其曾任教的學生，言談之間流露驕傲自豪的感覺。（微博截圖）

負責爆破工程的畢業生胡彬於2002年入學，4年後畢業，並到上海一家爆破公司工作，至2009年自行創業。他表示，由於國內每年需要爆破的建築並不多，故當他得知母校準備工程時很快便投了標，更刻意壓低了價格，「我們也是本着為母校作貢獻，這裏面肯定是有感情因素的」。

遭爆破拆除的教學大樓原屬醫學院，但對負責工程的胡彬來說卻是充滿回憶的地方。（新浪視頻截圖）

遭爆破拆除的教學大樓原屬醫學院，並非胡彬以往上學的地方，但他卻對大樓有不少回憶，「我們那個專業女生特別少，有時候會跟醫學院的女孩聯誼，無論是寢室還是誰過來追女朋友的時候也經常過來，所以對這幢樓蠻熟悉的」。

工程完成後，該校一名老師於工程後在微博發文及貼出片段，稱負責炸掉母校的胡彬正是其2002年曾任教的學生，言談之間流露驕傲自豪的感覺。網民看過片段，紛紛大讚畫面「好治癒」，直指自己小時候曾夢想將學校炸掉，「完成了我曾經只敢想的事，佩服佩服」，「我們是本着為學校做貢獻，多好的理由啊」，甚至笑稱「早兩年出現這個新聞，沒准我就不學電子專業了」。

（梨視頻、新浪視頻）