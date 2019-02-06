【回到三國】屯田制財產私人變公家　無自由做到死終引起民變

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人口猶如塵芥的地獄繪圖歷歷在目，假設你身為小賤民，偏偏有足夠幸運值避開戰火、食人賊跟人口販子的魔爪，還在政府安排下當個屯田民，生活將會有什麼變化？作為三國時期農業的核心現象，曹魏屯田制往往伴隨着「恢復生產」、「穩定民心」等稱美，但以事論事，屯田制究竟是什麼？當個屯田民真的能安心過活嗎？「不幸穿越三國系列」，現在為大家送上第二集，農業篇。屯田的肇始想當年，筆者對於屯田制的認識係由SLG《三國志VII》開始，若果君主佔有許昌，手下有武將韓浩，便可觸發歷史事件「屯田制」，召集流民，提供牛隻等農耕公具，開墾土地，提升生產，增加儲糧。對於開局時首重種田的玩者來說，是一件頗為肥美的事件。

三國時的屯田民已十分幸運。（gettyimage/視覺中國）

在歷史中，除韓浩外，屯田制的主要推進者還有棗祗與任峻。棗祗跟韓浩一樣，也是這個制度倡議者，據《三國志．任峻傳》注《魏武故事》，當曹操破黃巾定都於許，得到勞動力、農具、耕牛等生產工具，棗祗隨即建議推行屯田，並主張收成由農民及政府按比例攤分。於是，曹氏招募百姓屯田於許，又設置屯田官於各郡各國，施行數年：「所在積粟，倉廩皆滿……軍國之饒，起於棗祗而成於（任）峻。」

順帶一提，這位任峻先生不但以典農中郎將身分主持屯田事務，在官渡之戰還負責軍糧兵器之運輸，當時袁紹軍多次襲擊糧道，任峻要以千輛糧車為一隊，排成十路並進的方陣，再加上雙層軍陣保護運糧隊，方使袁軍不敢接近。從這個細節我們可以見到，曹袁官渡之戰，曹軍從前線到後勤，都是水深火熱，驚險萬分。

公家私有農屯田制非但穩定了糧食生產，解決曹軍軍糧不足的問題（終於不用吃程昱老頭的黑心人肉糧），為霸業打下堅實基礎，從統治者角度而言，屯田制還有一個絕大的好處，就是將土地及人力公家化。大家還記得人口篇內容的話，應知道北方因為戰亂而出現「地廣人稀」之現象，原本私佔大量土地的豪族亦自身難保，導致「民人分散，土業無主，皆為公田」（《三國志．司馬朗傳》）。換句話說，不論是曹氏廣開屯田，還是你在遊戲中漫不經心按下「開發」指令，實際上做的都是開墾豪族丟棄的荒地，將原本的私家田，變成滿足國家軍需的公家田。

程昱（《三國》劇照）

在讓流民復耕的意味上，屯田制的確有惠及平民的側面，然而，屯田終究是戰亂時代為滿足軍糧需求的一時權宜，把軍需制度誤解為惠民政策，是三國其中一個時而出沒的會錯意[1]。在政權膝下的屯田民，一則要接受強制遷移從事勞役，二則接受典農部（中郎將、校尉、都尉）的軍隊式體制控制，三則肩負嚴苛稅率（用官家牛，上繳六成收穫；用私家牛，上繳五成收穫），這個負擔當然不是用來維持甚麼社會保障或者福利網，而是用以供養軍隊完成所謂的大一統事業。

到頭來，曹魏之屯田，本質實無異於豪族地主的私有佃農，苦況甚至猶有過之，《三國志．袁渙傳》直言：「是時新募民開屯田，民不樂，多逃亡。」雖然當時曹操跟從袁渙建議，不強制遷移屯田民，不強行徵用人民屯田，可是在人口（生產力）銳減、征戰連年等殘酷的客觀條件當前，曹操的善意只能夠維持一時，直至建安二十年，我們還見到曹操打算將西涼的民眾遷到河北補充生產力，落得民眾「擾擾不安」，需要張既以策安撫（《三國志．張既傳》）。

苦不堪言的勞役最終只會逼百姓民變。（網上圖片）

對於苦不堪言的勞役與束縛，一個更加淺白易懂的反作用就是民變，屯田民呂並的陳倉叛變（215年）、侯音之亂（218年），起因都是屯田的勞役之苦。所以說，就算你在三國時代成功保住賤命、有田可耕保住生計，也只不過代表你的人生難度由修羅級稍稍降低至困難級。但正所謂「逃避雖可恥但有用」，自問受不了的朋友，請想盡辦法逃到西蜀吧，說好是天府之國，又遠離戰火，當然不用依賴屯田這種非常手段來生產軍糧吧[2]！

注

[1]一個通俗的例子，就是電影《關雲長》以「屯田利民」這點來稱讚曹操。

[2]陶元珍著，1989年，《三國食貨志》，頁33

撰文：KANA 前遊戲雜誌編輯，現職日語翻譯，著作《打爆真．三國歷史》現於港台各大書局及電子書店有售。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不幸穿越三國我的人生突入修羅難度．農業篇（三之二）」​】

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