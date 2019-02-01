【探戈式打架】土撥鼠路邊互毆　「神同步」狠推下巴結果似跳舞？

不同動物都有獨特的打架方式，但土撥鼠打起來根本就像在示愛。《新華社》昨日於Twitter上載短片，拍到甘肅一條公路上有一對土撥鼠在互毆，但由於雙方體型太相近，招式甚至出拳時間都像同步了一樣，看起來就像在跳探戈。網民都笑翻，指「你們可以去參加社交舞比賽」、「本是同根生，相煎何太急？」

甘肅一條公路上有一對土撥鼠在互毆，但由於雙方體型太相近，招式甚至出拳時間都像同步了一樣，看起來就像在跳探戈。（新華社Twitter片段截圖）

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從片段可見，兩隻土撥鼠先用詠春「黐手」過招，不停撥下對方雙手嘗試推倒對方，再步步進逼。不過打不夠5秒，牠們即使出「推下巴」招式，但由於雙方同步率極高，為防被打臉，牠們一起踮腳把頭向右歪，好不容易穩住身子，雙方又再次同步出拳推對方下巴，今次則改為一起把頭向左歪，合拍得就像跳探戈舞一樣。

有研究指群居的土撥鼠會在自己的社區內走內走去，當看到同伴時會上前嗅對方的臉以識別對方，而識別過程偶爾會演變成摔跤戰。（網上片段截圖）

雖然兩者打得火熱，旁若無人般在馬路上開擂台，但卻令看的人非常尷尬，反問「你們是在玩相撲嗎？」、「很合拍」、「可以去參加社交舞比賽」、「份屬同門，招式一樣，所以無法破解對方」。

類似的土撥鼠打架原來很常見，有研究指群居的土撥鼠會在自己的社區內走內走去，當看到同伴時會上前嗅對方的臉以識別對方，而識別過程偶爾會演變成摔跤戰，甚至打得最終一起抱着滾下山。但其實牠們並非真的要打架，只是玩得比較激烈，而且牠們各自都是享受此過程的。

（新華社）