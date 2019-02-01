亞洲首對成功分割連體嬰　42歲哥哥逝世　弟弟：代替哥哥活下去

台灣第一對成功分割的連體嬰張忠仁、張忠義兄弟，當年轟動台灣，不過，哥哥張忠仁今日（1日）清晨因腦幹出血過世，終年42歲。兄弟兩人本來是三肢坐骨連體嬰，在年幼時成功分離，兄弟去年曾接受媒體專訪，提到死亡話題，兩人皆表示，不論誰先離開，另一個人都會替對方活下去。

哥哥張忠仁（左）1日清晨因腦幹出血過世，終年42歲。（網上圖片）

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張忠仁任職於台北市環保局清潔隊，據了解，他前天工作到一半時突然昏倒，同事發現他口吐白沫，趕緊將他送到台大醫院搶救，但1日清晨4點不幸因腦幹出血過世。

張忠仁、張忠義兄弟為三肢坐骨連體嬰，當時全世界僅有3對成功分割案例，1979年台大醫院替兄弟進行分割手術，歷時長達12小時，並全程在電視直播，終於兄弟兩人成功存活下來。在手術後，兩兄弟都有半個骨盆、一隻腳、半個大腸、一個膀胱、一個正常的腎臟及較小的腎臟，都用人工肛門排便，各有一個睪丸。這場手術當年不僅轟動全台，也創下亞洲第1對、全球第4對成功分割案例。

張忠仁、張忠義兄弟為三肢坐骨連體嬰，1979年台大醫院替兄弟進行分割手術，歷時長達12小時。（台大醫院圖片）

雖然成功分離，但兩人的身體都有不同的毛病，忠仁曾摘除一顆腎臟，而其肝贓的形狀亦有別於常人，令醫生很難判斷下刀的位置。弟弟忠義則有巨腸症和膀胱問題。醫生曾評估他們大概可以活到20歲，而且現在活到40多歲已超出預期。張忠仁未有成家，而弟弟張忠義則於2014和任護士的女朋友結婚，並育有一對龍鳳胎。

兄弟兩人感情非常好，張忠仁、張忠義去年曾接受媒體專訪，張忠仁曾說，「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任。」張忠義也說，「哥哥就是我的分身。一個人不在，那另外一個人，會把另一個人留下的事情給照顧好。」張忠義今日接受訪問時表示，「會代替哥哥繼續活下去」。

（綜合）