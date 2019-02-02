狠！台大媽用手機打曱甴　機面全碎成雪花　網民：蟑螂死得很高級

許多人在家見到曱甴，都會立即尋找身邊可用的工具，務求在它逃得無影無蹤前把它殺掉。不過並非人人都剛好穿着人字拖，或身旁有殺蟲水，台灣有網民分享，同學的媽媽最近殺死了一隻曱甴，但代價卻非常之高，因為她直接用一部手機拍死小強，而手機亦跟小強一起「死掉」，機身被屈曲成90度，屏幕完全碎掉，幾乎連牌子亦無法看清。許多網民看到都非常震驚，又調侃道：「看來媽媽有練過」、「蟑螂死得很高級」。

台灣有網民分享，同學的媽媽最近殺死了一隻曱甴，但代價卻非常之高，因為她直接用一部手機拍死小強。（《Dcard》討論區圖片）

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一名台灣網民日前於《Dcard》討論區發文，指「大家習慣拿什麼打蟑螂我不知道，但我知道，我同學她媽媽拿……手機」，並貼出一張照片，只見圖中一部疑為Samsung的手機機面被屈曲成90度，與機殼及底板分離，屏幕上的Mon貼亦碎成一片雪花。最令人心痛的是，樓主指手機只是剛換好，只用了兩星期。

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現在的手機很多都有防摔功能，令硬件沒有這麼容易受外力破壞，要把手機擲個稀把爛，想必都要相當大力。不少網民都好奇樓主同學的媽媽是否有練過功，「看來媽媽內力深厚」、「媽媽是有多恨那隻小強」。

不過亦有人同情該小強，笑稱「大概是蟑螂這輩子最受人敬重的一天，蟑螂的一生值得了」、「這隻蟑螂死得很高級」。有人則提出「陰謀論」，「蟑螂搞不好是媽媽請來的，媽媽想換手機」、「她在暗示快過年了」，於是有人建議媽媽「去買一隻Nokia3310吧，整窩蟑螂都砸死了還能接聽電話」。

（《Dcard》討論區）