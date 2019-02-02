【地下皇宮】江蘇挖出10米巨型白蟻巢　肥大蟻后已活30年

白蟻破壞力驚人，繁殖能力強，一出現就是成千上萬隻，早前江蘇省句容市進行白蟻防治工作，竟在地下挖掘出一座蟻道長達10米的白蟻巢穴，結構相當複雜繁密，彷彿一座巨大的地下宮殿。而且主巢中兩隻肥肥白白的蟻后都超過30歲，體型肥大飽滿。

主巢中兩隻肥肥白白的蟻后都超過30歲，體型肥大飽滿。（網上圖片）

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這個蟻巢在江蘇省句容河北側迎水坡，技術員用鐵鏟輕輕撥開表層的泥土，巨大的蟻巢就出現在眼前。句容市堤壩白蟻防治所主任張祥表示，「這次是活穴開挖，蟻道約10米長，屬於搬遷多層蟻巢，巢齡30年，主巢深度達3米。」

這個蟻巢架構非常精密，周邊的副巢有數十個，而且巢穴縱橫互通，有如一座地下王宮，可見白蟻世界組織嚴密，分工明確，令人驚嘆無比。

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經過工作人員耐心挖掘，技術員終於鎖定主巢的位置，不過被樹根阻擋，為了活捉蟻后，技術人員一點點將蟻巢扒開取出，最後把「王室」成員一舉擒獲，蟻后體型肥大飽滿，估計已存活超過30年。

技術員地下挖掘出一座蟻道長達10米的白蟻巢穴。（網上圖片）

不少網民看到這個巨大的蟻巢後都大為驚訝，「毛骨悚然呀」、「太嚇人了」，有人就搞笑地說「30年的宅子被強拆了啊」、「這是誅九族」、「某王室貴族被一網打盡，其建造30年的宮殿被毀，世界上又少了一個封建帝國，地球離文明時代又更進了一步」，亦有人道出白蟻的可怕，「蟻后一天24小時都在生孩子」。

（綜合）