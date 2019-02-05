fb專頁惡搞烏魚子是「企鵝腳」　網民竟信以為真　台店家無奈澄清

台灣民眾在新年時喜歡配搭烏魚子作年菜，但烏魚子究竟是什麼來的？近日有fb專頁惡搞台灣烏魚子店家的圖片，指烏魚子是由「企鵝腳」製成，更呼籲大家拒吃烏魚子，「救救可憐的企鵝」。詎料，部分民眾竟信以為真，紛紛向店家投訴，令店家只好無奈澄清，「絕對沒有任何一隻企鵝受到傷害」，事件離奇得令網民爆笑不已。

有台灣媒體借烏魚子店家的圖惡搞，指店家用「企鵝腳」製烏魚子。（facebook專頁「台灣謎音 taiwan meme」圖片）

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fb專頁「台灣謎音」日前於facebook上傳了一張惡搞圖片，從圖中可見，上圖是卡通《企鵝家族》的劇照，下圖是店家「二姐厚切一口吃烏魚子」的商品圖片，中間則寫着：「每生產一片烏魚子，就會有一隻企鵝失去了雙腳」。專頁更在帖文中呼籲：「大家拒吃烏魚子，救救可憐的企鵝，沒有買賣，就沒有殺害」。

帖子一出，旋即引起網民關注，該專頁更與店家對嗆：「說不可能的，你們有想過為什麼烏魚子吃起來那麽鹹嗎？」，店家則還擊：「廢話，我們用鹽醃的啊」。但竟有大批網民湧入店家的fb專頁留言起鬨，更有人私訊投訴，「對你們很失望，竟然用了企鵝的腳，現在還可以退貨嗎？」，令店家頓時火起，大罵：「你腦子有問題嗎？」

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眼看事件愈演愈激烈，店家鄭重在專頁上澄清，「在烏魚子的製作過程中，絕對沒有任何一隻企鵝受到傷害」，呼籲消費者購買烏魚子時要看清產地，並支持台灣本土業者販售的新鮮烏魚子。

一眾網民都被逗笑，指惡搞十分有創意，夠幽默；亦有人對網民信以為真感到失望，「太高估台灣人智商！」、「真的無法相信台灣人的智商」。烏魚子是指已孕的烏魚卵巢，用鹽去醃制，是一種加工食品。

（綜合）