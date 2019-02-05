【豬年2019】車廂商場無水貨客　網民拍下奇景：屬於上水人嘅上水

每年農曆新年前後，內地客回鄉過年，水貨客亦絕跡北區。近日有居民拍下奇景，紛紛放在facebook群組分享，不只是街道冷清、沒有源源不絕的水貨客人龍，連港鐵車廂內都空無一人，令上水居民不禁大嘆「一年一度屬於上水人嘅上水終於返嚟！」

網民拍下一張東鐵車廂內空無一人的照片，上載至facebook北區群組，並高興地表示「一個只剩返真正上水人嘅上水站列車」。（fb「North District 北區」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯

上水水貨客和自由行問題困擾當區居民多年，不時都要「人貨爭路」，但新年期間，不少遊客都回鄉過年，上水難得有片刻寧靜。昨日（4日）早上，有仍要上班的網民拍下一張東鐵車廂內空無一人的照片，上載至facebook北區群組，並高興地表示「一個只剩返真正上水人嘅上水站列車」，但她回覆留言時指根據過往經驗，這些情況最多只維持兩天。不少人都感嘆地留言稱，「好好享受屬於香港人的寧靜」。

+ 3 + 2

有其他網民則拍下新年期間，北區街道和商場內的情況，只見街上只有小量街坊行人，行人路暢通無阻，拍攝者則大呼「好爽」，更指「今日呢條路竟然冇人分貨！行去買魚都買得好舒服！以後都係咁就好啦！」

有小販在街道兩旁攤檔叫賣，但拍攝者不覺討厭，「今晚條條好多人，不過一啲都唔討厭，一年一度屬於上水人的上水終於返嚟」。（fb「North District 北區」截圖）

有網民在昨晚就上載一張在龍豐花園附近拍攝的照片，相中人來人往，有小販在街道兩旁攤檔叫賣，但拍攝者卻不覺討厭，「今晚條街好多人，不過一啲都唔討厭，一年一度屬於上水人的上水終於返嚟」。他又指街上再沒有見到水貨客，「條街淨係聽到廣東話」。另有同區網民則笑說，「呢幾日要行多啲石湖墟！初戀嘅感覺返晒嚟」。

（綜合）