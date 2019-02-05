【豬年2019】收爸爸8000港元利市嚇親　台妹追問原因後勁無奈

「恭喜發財！利市𢭃來！」，新年當然要𢭃利市，如果𢭃到大利市更是興奮不已。台灣一名女子於年三十晚收到爸爸給予的利市，該封利市「厚到難以對摺」，打開一看原來利市封內的金錢多達3.2萬台幣（約8100港元）。台女大驚之下問爸爸為什麼會給她這麼多錢，原因卻使她十分無奈！

台女打開利市封，發現內有3.2萬台幣，追問之後才知道，原來學費也已經連同在內。（Dcard圖片）

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一名台女在Dcard討論區上發文，指她於年三十晚上在房間看書時，爸爸默默地走進她的房間給她一封利市，「我一摸，心裏想說『怎麼那麼厚』」，本來還想利市內的可能是一疊100元紙幣，所以就沒有想太多，向爸爸拜年及說謝謝，然後爸爸就離開房間了。

台女看多了一會兒書之後，便放下書本打開利市，發現利市內竟然有一大疊1000元紙幣，總數達到3.2萬台幣，出手十分重。台女覺得十分奇怪，於是立衝進爸爸的房間，問他利市錢怎麼會這麼多，卻被爸爸反問「不好嗎？」，於是台女便回答指「我覺得太多了」。

𢭃利市是新年習俗之一，如果𢭃到大利市更會十分興奮。（GettyImages/視覺中國）

不過爸爸表示，「沒關係啦，那些再過一陣子就會不見了」，使台女大惑不解，然後爸爸解釋，「不過是繳學費了嗎？哈哈哈！」。原來爸爸出手如此重，是因台女的學費也一併包在利市內了。

台女的經歷引起網民共鳴，不少人都經歷過，有人指自己也是拿了一封1萬多的利市，在想為什麼爸爸會這樣闊綽之際，他就回了一句「這是開學的生活費跟房租」，使他同樣感到無奈。

（Dcard）