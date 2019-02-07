【那些年的周董】周倫杰稚氣樣曝光　台男出賣阿媽舊照惹網民哄動

台灣藝人周杰倫（周董）紅遍中港台，賣才華也賣型格的周董，其造烈打扮亦成為潮人指標。惟最近有台灣男子返家吃年夜飯，翻出媽媽舊照時，發現她當年與還未走紅、無添加稚氣版的周董合照，更指當時邀請周董到場表演，來了百多二百名歌迷，報酬只是2000元台幣。不少網民看到年少時的周杰倫，留言表示他青澀的樣子很有趣，甚至形容是「神還是人類的時候」，又讚樓主的媽媽有慧眼。

有網民分享媽媽與周杰倫在多年前的合照，使不少人都覺得懷念。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台灣男網民日前在facebook群組「爆廢公社」貼出媽媽的舊照，指他回家吃團年飯的時候，翻出了一張媽媽多年前與明星的合照，而相中明星就是其後變成華語歌壇天王的周杰倫！

從該張片已經舊得發黃，只見坐在樓主媽媽身旁的周杰倫臉上還帶着稚氣，樣子、身形、眼神等等看起來都像一般的青澀少年，星味還未滲出。樓主表示，其實拍攝照片時他亦在場，當時來了百多二百名歌迷到場，媽媽指多年前請周杰倫唱一場才2000塊，但現在應該上萬倍了。

這些年來，周杰倫已成天王巨星，兼且當了人夫和爸爸，和妻子昆凌感情穩定。（昆凌ig圖片）

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不少網民留言大嘆周杰倫這些年來變化很大，身型樣貌都成為成熟男人，而且十分有自信，而歌迷及身價都增加萬倍。另外亦有人表示，周杰倫的歌曲確陪伴了不少人成長，當年像他一樣的少男少女，現在都當爸媽或各有成就，周董已成為很多年輕人的青春印記和集體回憶。

（fb群組「爆廢公社」）