羚羊BB誤把天敵當媽媽　親暱依偎輕舔　最終「送羊入豹口」

南非東北部野生動物保育區「薩比森私人保護區」（Sabi Sands game reserve），近日一隻剛出生的小羚羊竟誤把一頭豹當成母親，不但親暱地依偎著，更大膽地去舔，當察覺到有危險，嘗試逃走卻失敗，終死在豹口下。

在伊尼亞緹旅館（Inyati Game Lodge）任職的32歲嚮導米勒（Darren Muller）目擊這宗罕見悲劇，當時他與一批遊客乘車觀賞大象，碰巧見到一隻羚羊剛誕下一隻小羚羊，小羚羊全身濕漉漉，蹣跚地努力嘗試站起來；一直追蹤牠們的雄豹「迪雲尼」（Dewane）此時突然出現，羚羊媽媽本能地逃去，留下小羚羊與天敵獨處，小羚羊不知所措誤以為迪雲尼就是媽媽，親暱地依偎着對方，這一幕被米勒拍下。

察覺不懷好意 逃走觸動殺機

不過大概2分鐘後，小羚羊終察覺迪雲尼不懷好意，拔足就跑，但以迪雲尼接近65公里時速的奔跑速度，小羚羊根本沒可能逃出生天，結果被咬住頸部，成為迪雲尼的大餐。

米勒說，迪雲尼沒有一開始就殺死小羚羊，相信是因為對方沒有逃跑，加上親暱的舉動，令牠一時間感到混亂和好奇，從而壓抑了獵食天性，及後小羚羊逃走，立即觸動了其殺機。

米勒坦言，當小羚羊逃跑時，自己已知道等待著牠的只有死亡，看到這種場面令他的情緒複雜，「雖然這令人難過，但也是大自然中無可避免的一部份；迪雲尼很快便殺了小羚羊，生命的循環又繼續下去。」