台女回家拜年　外婆要求當親戚面餵奶　斥「太遮掩」亂揭哺乳巾

就算是一家人，再親密也總要留私隱。台灣一名媽媽近日跟丈夫回親戚家過年，期間小寶寶要吃奶，媽媽走到客廳後方餵人奶，沒料被外婆斥責她太過「遮遮掩掩」，更在親屬面前直接掀開媽媽的哺乳巾，以確認她沒有遮着寶寶的鼻子，外婆還稱「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦」，令台媽非常生氣，「難道生過小孩，媽媽的身體就能隨便給別人看了？」

台灣一名媽媽投訴外婆指她餵奶時太過「遮遮掩掩」，更在親屬面前直接掀開媽媽的哺乳巾，氣得台媽非常生氣。（示意圖，非當事人、GettyImages／視覺中國）

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該名台媽於facebook群組「爆怨公社」發文，指前日（6日）跟丈夫帶着2個小孩回親戚家過年，午飯過後，親戚們聚在客廳裏聊天及打麻將。此時較小的孩子哭着要吃奶，她突然聽到外婆說「你不是有奶？掏啊，就掏給小孩喝啊」令她非常吃驚，由於廳中有9個大人，有男有女，媽媽於是走到客廳後方較少人位置餵奶。

當她回到客廳時，外婆竟問「你剛剛是不好意思掏奶是不是？」令台媽有點「傻眼」。傍晚時家人們仍在客廳打麻將，台媽與其他阿姨們輪流在廚房吃晚餐，她其後拿出哺乳巾準備在廚房裏哺乳，又被外婆責問「幹嘛用那個餵奶？這樣會遮到鼻子不能呼吸！」

台媽的不快哺乳事件始末

台灣一名媽媽投訴外婆指她餵奶時太過「遮遮掩掩」，更在親屬面前直接掀開媽媽的哺乳巾，氣得台媽非常生氣。（fb群組「爆怨公社」截圖）

台灣一名媽媽投訴外婆指她餵奶時太過「遮遮掩掩」，更在親屬面前直接掀開媽媽的哺乳巾，氣得台媽非常生氣。（fb群組「爆怨公社」截圖）

台媽稱最初覺得對方是出於好意，但後來外婆不停念念有詞，「餵個奶而已，幹嘛遮遮掩掩的」。即使舅母幫忙解釋，外婆仍反駁「我不知道，以前又都沒有這樣」，令台媽忍不住說：「有些人會注重隱私，而且現在人人一支手機，如果大家的隨處掏奶出來餵，萬一被有心人士拍照呢？」

話畢，外婆無視眾人仍在吃飯突然直接掀開台媽的哺乳巾，確認她沒有蓋住寶寶鼻子，還補充一句「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦」。此話令台媽非常生氣，「身體是我的，我不能注重我的隱私？難道生過小孩，媽媽的身體就能隨便給別人看了？那是不是連上廁所都可以不用關門了，沒生小孩的胸就是私人身體領域，生過小孩的胸就沒有隱私？」

台媽在fb文中續指「如果真的這樣，為什麼在婦產科診所、或是生產的樓層裏，身體有問題要詢問護理人員、醫師看診都要另外拉起簾子？」、「女人生過小孩就得變成沒有隱私，那男人開始會夢遺、做過愛，是不是也要一起變沒有隱私呢？長輩『你如廁還順利嗎？褲子拉下來我看看』這樣嗎？」

帖文引起不少網民討論，着台媽要給外婆知道，「要反映這樣做讓你覺得很不舒服，頂嘴也可以是方式之一」，亦有網民稱「會直接翻臉」、「叫外婆明天開始不用穿衣服了，反正她生完小孩了啦，不怕人家看囉」。有網民則指幸好自己的婆婆通情達理，又指「我倒是反過來，很不喜歡哺乳巾，我跟寶寶都很熱，娘家媽媽跟外婆都說要我擋好擋滿」。

（fb群組「爆怨公社」）