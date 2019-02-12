【金庸小說】笑傲江湖的悲劇　岳靈珊死在丈夫手下：也不後悔

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讀《笑傲江湖》，大家都覺得小師妹沒有眼光，沒有選令狐沖，偏偏選擇了林平之。

令狐沖曾經說：「小師妹崇仰我師父，她喜歡的男子，要像她爹爹那樣端莊嚴肅，沉默寡言。我只是她的游伴。」

這句話是真的嗎？小師妹為什麼會喜歡林平之？

故事開始沒多久，林平之要去救父母，中途十分饑餓，身無分文，看見一棵龍眼樹，但他又想：「這些龍眼是有主之物，不告而取，便是作賊。」

同樣地，令狐沖看見西瓜，就對儀琳說：「你去摘幾個來罷。」儀琳說：「令狐大哥，你身邊有錢沒有？」

令狐沖說：「買什麼？順手摘來便是。左近又無人家，種西瓜的人一定住得很遠，卻向誰買去？」

為什麼大家都喜歡吃水果？明顯地，金庸先生有意將林平之和令狐沖作對比，在練《辟邪劍法》前，林平之比令狐沖有原則。

青梅竹馬的小師妹和令弧沖。（《笑傲江湖》劇照）

令狐沖不拘小節，別以為這是褒義詞，「不拘小節」對女人而言，十分要命。

令狐沖口甜舌滑，常常對着美女說好話，對着藍鳳凰叫「好妹子、乖妹子」，哪怕小師妹在場。而藍鳳凰挑釁華山派，問誰敢喝她的酒，林平之說我敢喝，但岳靈珊阻止，他就不喝了。

如果只看表面，令狐沖絕對像拈花惹草的花心男。林平之則是老實人，即使是自宮前，都沒有對小師妹以外的任何女人産生興趣。就算有女人要略為接近他，岳靈珊說一句，他就會保持距離。

愛錯了人也是自己的選擇。（《笑傲江湖》劇照）

雖然令狐沖內心是君子，但有多少人能看清內心？何況是一個十多歲、沒有讀過《笑傲江湖》的少女。

除了口甜舌滑外，令狐沖還沒有上進心。明明武功尚可，只顧遊玩喝酒，不思光大華山派，還與邪派交往，小師妹又對邪派十分不滿。

而林平之幾乎是岳不群的化身，一本正經，有目標有理想，至少表面上是這樣的。小師妹選擇林平之，某程度上也是「戀父情意結」的表現。

為報仇而失去良知的林平之。（《笑傲江湖》劇照）

大家會覺得小師妹的選擇出錯，可能也受了影視作品的影響，林平之的演員都是年輕帥哥，反而以為他是口甜舌滑的一方，沒法感受到他是岳不群的化身。

有趣的是，任盈盈喜歡令狐沖，原因剛好相反，是一種「不戀父情意結」的表現。

那時東方不敗不理會日月神教事務，正是奪權的大好時機，聖姑任盈盈在做什麼？她在綠竹巷吹蕭。雖然任我行出獄後，任盈盈也幫了他的忙，但任我行一死，任盈盈接任教主，也沒興趣一統江湖，證明她不太嚮往權力。

但任盈盈的父親偏偏是野心家，她的價值觀和父親截然不同。父親的江湖是地盤，我的江湖是遊樂場。

於是她選擇了完全沒有野心的令狐沖，一起笑傲江湖。可能父親對女兒的擇偶，真的很有影響哩。

撰文：陳美濤 中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「笑傲江湖：岳靈珊的擇偶」​】

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