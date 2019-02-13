菲恩愛情侶遇險　男溺斃女獲救　模特兒女友年多來po相憶愛人

「一年前，我跪在地上看着一百萬公里的距離，哭着要求你回來……」因一次船難，菲律賓華僑模特兒Janica Nam Floresca不幸地失去26歲男友Franco Hernandez。人已遠但情未逝，雖然天人相隔已逾一年，但Janica未能放下傷痛，一直在其Instagram貼出跟男友的甜蜜合照，並記下最深情的說話，令網民看得無比心痛。

Janica留下千字文憶述這一年的心路歷程，指以為365天過後至少不會那麼痛苦，但原來事實並非如此。（ig「janicanam」截圖）

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Instagram擁有95.5萬粉絲的Janica，其男友Franco Hernandez是菲律賓男子跳舞組合「Hashtags」的成員，兩人堪稱型男索女十分登對，惟男友於前年11月在菲律賓南部一個海灣遇難，兩人因而生死相隔。當時Janica和男友正乘坐一艘機動船，在回海岸途中遇到強勁大浪，他們全都被迫跳下海。他倆都不懂游泳，Janica唯有緊緊抓住船夫，而Franco則緊緊抓住女友，怎料另一股強烈的浪潮將Franco從她手中奪走。救援人員將各人救起時，Franco已經失去知覺，送往醫院後證實不治，終年26歲。

一年多過後，Janica對男友的深愛從沒有減少，她仍然經常在IG分享他們的合照，希望透過社交媒體表達想跟男友說的千言萬語。男友逝世一周年年，Janica在IG上載短片和數張合照，留下千字文憶述這一年的心路歷程。她說，以為365天過後至少不會那麼痛苦，但原來事實並非如此，「你不在已365天，365天想念你，365天迫着堅強……但我內心的痛，仍然無法與任何東西相比」。

Janica不時在其Instagram貼出跟男友的甜蜜合照，並記下最深情的說話，令網民看得無比心痛。（ig「janicanam」截圖）

今年元旦，Janica上載了一張兩人看日出的照片，她說人生中最美的回憶，就是跟男友分享的時光，「我很快樂和感恩，上帝准許你陪着我，雖然只是很短暫的時光，但祂給了你我最重要的部分」。她亦曾在帖文中向男友許下虐心的承諾，「你永遠不會被取代」。

不少網民都陪着Janica度過這些日子，不時都有過10萬人留言鼓勵安慰她，亦有人說看着她的帖文，就像Franco從沒有離開，他倆的甜蜜絲毫未變。

（綜合）