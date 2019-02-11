【2020東京奧運】拆解舊電子產品重造5000獎牌　限期前已收夠數！

日本東京奧運還有約一年半就正式開幕，在2017年初東京政府宣佈，計劃呼籲市民捐出舊手機或小型電子產品，以提取當中的貴金屬成份，鑄造約5000面獎牌，推動環保及可持續發展。計劃進行約一年後，在市民的積極支持下，已經集齊所需的銅，而金和銀的數量亦與目標數量不遠矣，可謂十分成功。

東京奧運的獎品將會由回收得到的金屬製成，計劃公布後得到大量市民支持，現時已經有足夠舊產品以提取金屬。（東京奧運官網截圖）

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計劃需要收集分別30.3公斤的金、4100公斤的銀、及2700公斤的銅，市民可以向政府部門或電訊商捐出他們的舊手機或小型電子產品，其中後者包括電飯煲、咖啡機、電動牙刷、遙控等等。

根據東京奧運官方網頁截至去年10月的資料，政府部門收到超過4.7萬噸的電子產品，而電訊商則收到超過500萬部舊電話。東京奧運官方在去年6月已經收到足夠的銅製造獎牌，而金及銀至去年10月亦分別已經有28.4公斤及3500公斤，收集率達到93.7%及85.4%。官方指出，要達到收集目標，只需要繼續處理現時已經收到的捐贈電器就已經足夠，計劃將於3月31日正式停止收集電子產品。

上一屆2016巴西里約奧運的獎牌亦有類似的做法，不過只有約三成的銀牌及銅牌由回收得來的物料製造，而2020東京奧運將會是首次有市民積極參與捐出舊產品製作獎牌。

（綜合）